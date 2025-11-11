{user_fullname}
Огірки на підвіконні: як вирощувати, щоб бути з врожаєм

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 126

Кілька простих порад для тих, хто хоче мати свіжі овочі навіть у холодну пору

Вирощувати огірки взимку можна і вдома — на підвіконні чи утепленій лоджії, якщо температура там не опускається нижче +17°C . Але для цього потрібно вибрати правильний сорт і створити комфортні умови.

Оберіть правильні сорти

 Для домашнього вирощування найкраще підходять ранньостиглі гібридні сорти , які не потребують запилення насекомими. Це, наприклад:

Аванс F1, Квітневий F1, Дружна сімейка F1, Зозуля F1.

Такі огірки починають дозрівати вже через 35 днів після появи сходів .

Як підготувати ґрунт та ємності

 Коріння огірків росте більше вшир , ніж у глиб, тому оберіть широкі контейнери або ящики . Перед посадкою їх варто вимивати господарським милом.

 Для ґрунту підійде готовий субстрат для гарбузових культур чи кімнатних рослин. Якщо готовите суміш самостійно — змішайте городню землю, компост і дернину в рівних частках. Перед використанням обов’язково прожарте суміш у духовці 30 хвилин , щоби знищити шкідливі мікроорганізми.

Світло, тепло та полив

 Після посіву насіння накрийте ємність плівкою і поставте у тепле місце (температура +25…+27°C). Коли з’являтиметься сходи, плівку зніміть, а контейнери переставте на світлі підвіконня з температурою +18…+25°C .

 Огірки потребують до 15 годин світла на день , тому встановіть фітолампу або LED-світильник на висоті близько 40 см.

 Поливати рослини краще вранці , водою кімнатної температури, а також періодично обприскувати листя — огірки люблять вологе повітря.

Підживлення та формування рослини

 Перша підгодівля — через 2 тижні після сходів: азотні чи органічні удобрення для росту зеленої маси.

 Друга — під час цвітіння: калійні добрива.

 Третя — коли з’являються плоди: внесіть 20 г суперфосфату та 15 г сірчанокислого калію .

 Коли огірок виросте, залиште один головний стебель і підв’яжіть його вгору. Верхівку та вуса бажано удаляти — вони забирають поживні речовини, потрібні для зростання плодів.

 Якщо дотримуватися цих порад, вже за півтора місяця ви зможете зібрати домашній урожай свіжих огірків просто з підвіконня.

Автор: Мирослава Українська
