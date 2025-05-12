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Як правильно вибирати редиску, щоб вона була смачною та без нітратів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 69

 

Розповідаємо, чим корисна редиска та чому її потрібно вживати, особливо навесні

Для того, що отримати від редиски максимальне задоволення та користь, потрібно вміти її вибирати. Розповідаємо на що звертати увагу, аби на вашому столі опинився хрумкий та смачний продукт без нітратів.

У першу чергу зверніть увагу на шкірку — вона має бути рівною, гладкою та насиченого кольору, без тріщин і пошкоджень. Якщо на поверхні є чорні плями, така редиска, ймовірно, вже почала псуватись і не варта покупки. Також бажано, щоб і листя бадилля виглядали свіжими та здоровими. Тоді й редиска, як правило, буде свіжою та смачною. Тому рекомендується обирати редис з бадиллям.

Обираючи овоч варто обережно натискати на редиску. Якщо вона м’яка і легко піддається тиску, це може свідчити про те, що плід перезрів або порожній всередині. Також це може бути ознакою того, що редиска давно зберігається і почала в’янути. Краще вибирати маленькі, округлі плоди, адже в такій, ймовірно, менше хімікатів. Багато хто вважає, що навіть органічно вирощена редиска може містити нітрати, особливо якщо вона дуже велика або довгаста.

Чим корисна редиска:

  • У редисці багато рослинної клітковини, ефірних олій, вітамінів групи B та РР, мікро- та макроелементів, таких як калій, кальцій, фосфор, магній, залізо.
  • Редиска зміцнює імунітет. Завдяки наявності великої кількості ефірних олій (зокрема, гірчичної) редис зігріває, покращує кровообіг, тому корисний у разі застудних, вірусних захворюваннях, кашлю.
  • Свіжа редиска — справжняє джерело вітамінів, яких багатьом не вистачає весною. Тим, хто регулярно їсть редис і загалом збалансовано харчується, можна не побоюватися авітамінозу.
  • Редиска допомагає контролювати тиск. Вміст вітаміну PP, калію та магнію робить редис корисною для зміцнення судин, зниження артеріального тиску.
  • Через низьку калорійність редис корисний у разі ожиріння, надмірної ваги, що опосередковано сприяє також зниженню тиску та покращенню холестеринового обміну.
  • Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Високий вміст клітковини та води допомагає роботі кишківника у разі закрепів.
  • Редиска корисна для нервової системи — вітаміни групи В нормалізують роботу головного мозку та периферичної нервової системи.
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Автор: Телеграф
Теги: овочі споживач вітаміни
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