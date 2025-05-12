Як правильно вибирати редиску, щоб вона була смачною та без нітратів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 69

Для того, що отримати від редиски максимальне задоволення та користь, потрібно вміти її вибирати. Розповідаємо на що звертати увагу, аби на вашому столі опинився хрумкий та смачний продукт без нітратів.

У першу чергу зверніть увагу на шкірку — вона має бути рівною, гладкою та насиченого кольору, без тріщин і пошкоджень. Якщо на поверхні є чорні плями, така редиска, ймовірно, вже почала псуватись і не варта покупки. Також бажано, щоб і листя бадилля виглядали свіжими та здоровими. Тоді й редиска, як правило, буде свіжою та смачною. Тому рекомендується обирати редис з бадиллям.

Обираючи овоч варто обережно натискати на редиску. Якщо вона м’яка і легко піддається тиску, це може свідчити про те, що плід перезрів або порожній всередині. Також це може бути ознакою того, що редиска давно зберігається і почала в’янути. Краще вибирати маленькі, округлі плоди, адже в такій, ймовірно, менше хімікатів. Багато хто вважає, що навіть органічно вирощена редиска може містити нітрати, особливо якщо вона дуже велика або довгаста.

Чим корисна редиска: