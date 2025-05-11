Дощ і прохолода: якою буде погода в Кременчуці у понеділок, 12 травня

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 272 Коментарів: 1

Беріть з собою парасольку

У понеділок, 12 травня, погода у Кременчуці майже протягом усього дня буде похмурою, лише ввечері небо проясниться.

Сильний дощ почнеться вночі під ранок і йтиме майже весь день, поступово слабнучи. У другій половині дня опади мають припинитися.

За даними сайтів прогнозу погоди, температура повітря у ніч на понеділок становитиме +8°C, а вранці та вдень від +7°C до +11°C. Вітер очікується північно-східний, швидкість вітру – 1,5 – 2,9 м/с.

Тож парасолька завтра не завадить.