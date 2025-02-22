Що їсти взимку, щоб бути свіжою й красивою - поради жінкам

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 83

Жінки завжди хочуть бути красивими. Свіжості обличчю додадуть вітаміни. Проте їх не обов’язково купляти в аптеках, достатньо обрати продукти, які містять потрібні елементи

Вітамін С гарантує молодість шкіри.

Він є в цитрусових, ківі, полуниці, шипшині, обліписі, чорній смородині, хріну; квашеній капусті.

Вітамін D корисний для відновлення шкіри та боротьба з акне.

Найбільше його в молочних продуктах, яєчному жовтку, риб'ячому жирі.

Біотин потрібен для здоров'я нігтів та волосся.

Взимку його містить морква, мигдальні горіхи, риба, цільнозерновий хліб, шпинат, сметана, молочні продукти, м'ясо, яйця, насіння соняшника, соєві боби.

Колаген – проти старіння шкіри та появи зморшок.

Де знайти взимку: помідор; болгарський перець; лосось; м'ясо індички; батат, насіння соняшника; яйця.

Гіалуронова кислота - зволоження шкіри зсередини.

Містять: холодець і бульйон; виноград зі шкіркою; соєве молоко, сир тофу; червоне вино.

Омега 3 - зміцнення шкіри і боротьба із запаленнями.

Їжте сардини, оселедець, лосось, свіжий і консервований тунець, устриці, форель, тріска, палтус; авокадо й оливки; насіння гарбуза, лляне насіння; горішки.