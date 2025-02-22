На Глобинщині хочуть збудувати сонячну електростанцію потужністю 2,5 МВт

Сьогодні, 20:10 Переглядів: 198

Для Глобинської громади на Полтавщині спеціалісти компанії ДТЕК ВДЕ розробили та передали міській раді проєктну документацію для будівництва сонячної електростанції потужністю 2 МВт. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Проєктна документація передбачає, що сонячна станція буде розміщуватись на комунальних землях громади, які розташовані поруч із промисловими зонами й не використовуються у сільському господарстві.

Сонячна електростанція складатиметься з понад 3 700 сонячних панелей і зможе виробляти 2,5 млн кВт-год електроенергії. Такий обсяг генерації еквівалентний річному обсягу споживання 1,3 тисячі домогосподарств.

Робота станції після її будівництва також матиме екологічний ефект – вона дозволить економити викиди вуглецю на 3,1 тисячі тонн щороку.

Нагадаємо, на у листопаді 2023 року компанія ДТЕК ВДЕ повідомила, що починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції (ВЕС). Її планується збудувати на території Глобинської територіальної громади.