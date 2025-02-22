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На Глобинщині хочуть збудувати сонячну електростанцію потужністю 2,5 МВт

Сьогодні, 20:10 Переглядів: 198

 

Такий обсяг генерації еквівалентний річному обсягу споживання 1,3 тисячі домогосподарств

Для Глобинської громади на Полтавщині спеціалісти компанії ДТЕК ВДЕ розробили та передали міській раді проєктну документацію для будівництва сонячної електростанції потужністю 2 МВт. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Проєктна документація передбачає, що сонячна станція буде розміщуватись на комунальних землях громади, які розташовані поруч із промисловими зонами й не використовуються у сільському господарстві.

Сонячна електростанція складатиметься з понад 3 700 сонячних панелей і зможе виробляти 2,5 млн кВт-год електроенергії. Такий обсяг генерації еквівалентний річному обсягу споживання 1,3 тисячі домогосподарств.

Робота станції після її будівництва також матиме екологічний ефект – вона дозволить економити викиди вуглецю на 3,1 тисячі тонн щороку.

Нагадаємо, на у листопаді 2023 року компанія ДТЕК ВДЕ повідомила, що починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції (ВЕС). Її планується збудувати на території Глобинської територіальної громади.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Глобинська міська територіальна громада Полтавська ОВА ДТЕК сонячна електростанція
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