На водоймах України з початку року загинуло 79 осіб, серед яких шестеро дітей — ДСНС

З початку 2025 року на водоймах України загинули 79 осіб, серед яких шестеро дітей. Таку невтішну статистику під час брифінгу в Media Center Ukraine озвучив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.
Серед загиблих переважна більшість чоловіки — 65 осіб, жінок — 14. За словами пресофіцера, це може бути пов’язано із захопленням зимовою риболовлею.
За його словами, найстрашніший випадок стався на Херсонщині, де під лід провалилися четверо дітей з однієї родини. Одну дитину вдалося врятувати, троє інших загинули.
Пресофіцер ДСНС додав, що з початку року надзвичайникам вдалося врятувати 68 осіб, з них 20 дітей.
У ДСНС закликають — у жодному разі не можна перебувати на льоду, якщо його товщина менше ніж 7 см.
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