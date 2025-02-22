На водоймах України з початку року загинуло 79 осіб, серед яких шестеро дітей — ДСНС

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 100

З початку 2025 року на водоймах України загинули 79 осіб, серед яких шестеро дітей. Таку невтішну статистику під час брифінгу в Media Center Ukraine озвучив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

— Це статистика станом на 20 лютого. На жаль, щодня маємо трагічні випадки на воді, коли люди нехтують правилами безпеки та гинуть, — наголосив він.

Серед загиблих переважна більшість чоловіки — 65 осіб, жінок — 14. За словами пресофіцера, це може бути пов’язано із захопленням зимовою риболовлею.

— Попри те, що крига небезпечна, чоловіки виходять на лід, ризикуючи життям. До речі, найбільше нещасних випадків трапляється на річках — 46, на ставках — 33, — додав Олександр Хорунжий.

За його словами, найстрашніший випадок стався на Херсонщині, де під лід провалилися четверо дітей з однієї родини. Одну дитину вдалося врятувати, троє інших загинули.

Пресофіцер ДСНС додав, що з початку року надзвичайникам вдалося врятувати 68 осіб, з них 20 дітей.

У ДСНС закликають — у жодному разі не можна перебувати на льоду, якщо його товщина менше ніж 7 см.

— Якщо ви побачили людину, яка провалилася під кригу, негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або 112, - закликають рятувальники.