Залужному довіряє 76% українців, Зеленському 65%, Порошенко 22% - соцопитування «Рейтинга»

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 164 Коментарів: 3

Більшість опитаних українців (64%) підтримують прямі переговори України з РФ, а абсолютна більшість (81%) вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 20-21 лютого цього року, майже дві третини українців (65%) довірять президенту Володимиру Зеленському, третина (34%) – не довіряють. З січня рівень довіри покращився з 57% до 65%.

Послу України у Великій Британії, колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному цілком або скоріше довіряють понад три чверті українців (76%), а не довіряють йому лише 16%.

На третьому місці за рівнем довіри волонтер та громадський діяч Сергій Притула, якому довіряють 34%, недовіряють – 51%.

П'ятому президенту України Петру Порошенку довіряють 22%, недовіряють – 76%.

Позафракційному народному депутатові Дмитру Разумкову довіряють 19% опитаних, не довіряють 41%.

Експрем'єрці України Юлії Тимошенко довіряють 11%, не довіряють 86%.

В аналізі результатів соцопитування відзначається стійке зростання довіри Зеленському з кінця 2024 року, коли вона сягнула мінімальної позначки у 53%. Довіра Залужному тримається майже незмінною з осені 2024 року - до того вона дещо знижувалася. Довіра до Притули та Разумкова продовжує поступово знижуватись. Рівень довіри до Порошенка та Тимошенко коливається після помітного зниження у 2022 році.

Щодо мирних переговорів з країною-агресором

Результати опитування свідчать, що українці категорично не сприймають (91% - проти) переговори США і Росії щодо припинення війни без участі України, вважаючи, що нормалізація стосунків між цими країнами має позитив передусім для Росії та шкодить як Україні, так і Європейському Союзу.

Водночас більша частина українців (64%) підтримують прямі переговори України з РФ, а абсолютна більшість (81%) вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн.

Крім того, більшість опитаних (83%) вважають, що Україна повинна погодитися на припинення вогню лише за умови надання гарантій безпеки.

До кого з європейських лідерів українці ставляться найкраще

Щодо європейських лідерів, то найбільш позитивним є ставлення до президента Франції Емануеля Макрона (77%), президента Польщі Анджея Дуди (72%) та до Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (67%).

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Понад половину опитаних позитивно ставляться до канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Туреччини Ердогана (по 57%), прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера (56%). До більшості цих лідерів спостерігається покращення ставлення, порівняно із минулорічними показниками. Для Макрона і Стармера це найвищі показники позитивного ставлення за весь час замірів.

Найгірше українці ставляться до Орбана (11%), Лукашенка (8%) та Путіна (1%).

Хто із союзників після початку повномасштабної війни надав Україні найбільшу допомогу

Опитування проводилося 20-21 лютого 2025 року методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1200 респондентів від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де є український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,8%.

КМІС: баланс довіри до Зеленського зростає — президенту довіряє 57% опитаних українців

Нагадаємо, за даними КМІС, опублікованими 18 лютого, Володимиру Зеленському довіряють 57% опитаних громадян. Сам президент раніше сказав, що готовий обговорювати тему проведення виборів, але під час воєнного стану їх проведення не хочуть українці.

Соціологи з’ясували, скільки українців хочуть, аби Зеленський залишався Президентом України до кінця війни

Раніше ми писали, що за результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. Понад 69% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.