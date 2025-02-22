Пітьма, ожина й медицина: що кременчужанам почитати на вихідних

Джилл Барклем «Рік в Ожиновому Живоплоті»

Весняна, літня, осіння та зимова історії про мешканців Ожинового Живоплоту в одній збірці.

Дізнайтеся, яким був рік у селищі чарівних мишей: як Мирось святкував день народження, яке весілля справили Пилько та Маківка, що бачила маленька Примула, коли загубилася, і яким був великий Сніжний бал.

Справжній скарб цієї книжки — це малюнки. Вони переносять у щасливий, турботливий, теплий і безпечний світ дитячих вражень і дивовижних пригод. Ця книжка однаково сподобається як бешкетним дітям, так і їхнім мудрим бабусям.