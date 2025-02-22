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Пітьма, ожина й медицина: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 119

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Джозеф Конрад «Серце пітьми»

Бездомний моряк Марлоу наймається шкіпером річкового пароплава у бельгійську торгову компанію з єдиним завданням: знайти у нетрях Конго її найуспішнішого агента — постачальника слонової кістки Курца, — який, з невідомих для Марлоу причин, став для компанії дуже «незручним». Але буденна для колоніальних часів мандрівка перетворюється у жахливу подорож у серце пітьми.
До речі, сюжет цього роману ліг в основу фільму Френсіса Копполи «Апокаліпсис сьогодні».

Андрій Сем’янків «Медицина доказова і не дуже»

50% ліків на планеті Земля призначають неправильно. На тій самій планеті 50% пацієнтів приймають ліки не так, як треба. Не дуже оптимістично. Додайте до цього списку альтернативну медицину, гомеопатію, інста-гуру без медичної освіти, які роздають свої поради направо і наліво, та натренованих нашим «профілактичним» уживанням антибіотиків бактерій — і отримаєте повну картину.
Книга лікаря та автора популярного блогу про медицину Андрія Сем’янківа — це своєрідний путівник медичними нетрями, яка допоможе розібратися в сучасній медицині.

  

 

 

Джилл Барклем «Рік в Ожиновому Живоплоті»

Весняна, літня, осіння та зимова історії про мешканців Ожинового Живоплоту в одній збірці.

Дізнайтеся, яким був рік у селищі чарівних мишей: як Мирось святкував день народження, яке весілля справили Пилько та Маківка, що бачила маленька Примула, коли загубилася, і яким був великий Сніжний бал.

Справжній скарб цієї книжки — це малюнки. Вони переносять у щасливий, турботливий, теплий і безпечний світ дитячих вражень і дивовижних пригод. Ця книжка однаково сподобається як бешкетним дітям, так і їхнім мудрим бабусям.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: starylev.com.ua
Теги: книги бібліотека
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