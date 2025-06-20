Літній відпочинок суворого режиму: дитячий табір у Польщі перетворився на випробування для дітей й батьків

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 1 947

Три тижні тому, 31 травня, група українських дітей, серед яких були кременчужани, вирушили до Польщі, щоб взяти участь у міжнародному освітньо-оздоровчому проєкті «Подай руку Україні»

Відпочинок, організований Європейським громадським об’єднанням «Інтелект України» в Республіці Польща спільно з польською школою у місті Живець, обіцяв подарувати насичену програму, багато цікавих зустрічей та позитивних емоцій. Організатори обіцяли забезпечити безплатне перебування в Польщі, ознайомлення з навчанням, заняття спортом, різноманітне дозвілля, а також харчування, проживання, медичне обслуговування.

Та сталося не так, як очікувалося.

Скарга від батьків

У редакцію «Кременчуцького Телеграфа» звернулася матуся одного з учасників проєкту, пані Ольга, й розповіла, що насправді відпочинок перетворився у випробування для деяких дітей та їх батьків, а також для супровідників з Кременчука, які змушені були виїхати з табору раніше встановленого терміну.

За словами жінки, умови перебування дітей були жахливими. Жодного дозвілля їм не організовували. З дітьми у Польщі лишилось двоє мам. Іншого супроводу не було.

— Коли дитину вкусив кліщ, вихователь надав першу допомогу, але після того у дитини протягом кількох вечорів не спадала температура, та йому відмовились викликати «швидку». Іншого хлопчика, який стверджував, що потребує лікування, вихователь вдарив по обличчю. Старші діти знущаються з молодших. Там постійні бійки, у спальні до дітей вибивали двері, — розповідає пані Ольга.

І це не всі проблеми, з якими стикнулися діти.

За словами жінки, до справи був залучений консул, викликали польську поліцію.

— Організаторка Наталія Кравченко, керівниця Європейського об’єднання громадян «Інтелект України», відмовлялася надавати будь-які документи. Нам вдалося вивезти дитину назад в Україну. Частина батьків також забрали дітей, серед них є й кременчужани, — каже пані Ольга.

«Головна мета — оздоровлення дітей»

Ми звернулися за коментарем до пана Андрія Мельника, голови Кременчуцького міського осередку ГО ВО «Союз осіб з інвалідністю України», який виступав партнером проєкту в Кременчуці.

Пан Андрій зазначив, що насправді, дізнавшись про проєкт, хотів взяти в ньому участь.

— Головна наша мета полягала в тому, щоб діти Кременчука, Кременчуцького району, інших населених пунктів регіону безплатно могли побувати на відпочинку в дружній державі. Відповідно попередньої домовленості з керівництвом проєкту нам навіть обіцяли оздоровчо-освітню поїздку протягом двох тижнів у липні та додатково оздоровчу поїздку для дітей та молоді з особливими потребами. Також ми розглядали питання щодо оздоровчого відпочинку українських воїнів.

Але вже на етапі підготовки почалися перші питання до організаторів. Програму перебування дітей в Польщі не надали. Згодом виявилося, що батьки мусять заплатити за дорогу по 3100 грн в один бік, що дорожче, ніж у звичайного перевізника.

Все ж таки діти й кілька супроводників, одна з яких кременчужанка, вирушили у Польщу.

Перші тривожні дзвіночки

Уже за кілька днів батькам стала надходити інформація щодо жахливих умов й неуважного ставлення до дітей з боку організаторів.

Діти жалілися на булінг, відсутність медичної допомоги. Супровідники зверталися до пані Кравченко, але не знаходили розуміння й не могли розв'язати проблеми.

Зі слів батьків, нам також стало відомо, що групі старших дітей дозволили самостійно вийти в місто без супроводу дорослих. Ці діти вигукували українські патріотичні лозунги, які не зрозуміли й не прийняли місцеві мешканці. В результаті відбулася бійка.

Після чергової скарги одного з хлопчиків на образи старших дітей, які дозволили собі цькування та знущання, батьки пішли за допомогою до пана Андрія Мельника. Той зв’язався з консульством й попросив втрутитися в ситуацію.

Розмова дійсно відбулася. Це підтвердила в телефонній розмові з нашими журналістами пані Наталія Кравченко.

— Мені хтось телефонував по вайберу, ставив питання. Я на все відповіла, все показала, діти підтвердили, що в нас все добре, — відповіла на питання про спілкування з консулом жінка.

«Жодна з озвучених скарг не має підстав» — організаторка заперечує звинувачення

Вона також розповіла, що проєкт працює протягом 10 років й спрямований на підтримку, реабілітацію й оздоровлення дітей, в тому числі українських, які постраждали від наслідків війни.

— Увесь цей час Польща надає дітям можливість безкоштовно перебувати на території країни та брати участь у різних заходах. Діти перебувають у країні цілком легально, ніяких порушень щодо оформлення документів, дозволів — немає. За кожною дитиною закріплений опікун з-поміж робітників табору, на якого батьки заздалегідь робили дозволи. Тож саме ці опікуни несуть повну відповідальність за здоров’я й безпеку дитини під час перебування на території Польщі.

Вона також підкреслила, що приймаюча сторона власним коштом забезпечує харчування, медобслуговування, дозвілля для наших дітей. Батьки оплачують лише проїзд в обидві сторони.

Під час організації поїздки були написані офіційні листи на кременчуцьку мерію з пропозицією взяти участь дітей в цьому проєкті — тож все офіційно.

Що стосується скарг батьків, у телефонній розмові пані Наталія виявила справжнє здивування й підкреслила, що жодна з озвучених скарг не має підстав.

— Факт укусу кліщем дитини був, але опікун одразу провів обробку ранки. Через те, що в Польщі не фіксуються факти зараження після таких укусів, у лікарню не зверталися. Підвищена температура у дітей також була, але це все через період адаптації до нового середовища. Опікуни поспілкувалися із батьками, й ті також погодилися, що необхідності звертатися до лікарів немає й треба лікуватися в домашніх умовах.

Що стосується вільного виходу за територію табору, за словами організаторки, це дозволено дітям старшим за 14 років. Вони мають можливість виходити в магазин чи на прогулянку. Факт бійки з поляками через патріотичні українські лозунги пані Наталія заперечує.

— Мені про це нічого не відомо. Проте наші діти часто використовують нецензурні слова, а це неприпустимо, тому ми проводимо бесіди, пояснюємо, що поведінка повинна бути гідною, і діти прислуховуються! Про бійку нічого не знаю.

«Діяли в інтересах дитини»

Що стосується дострокового повернення групи дітей додому, Наталія Кравченко повідомила наступне:

— Хлопчик і його сестра поїхали додому добровільно. Хлопчик має складний характер, через що були труднощі у спілкуванні з іншими дітьми, відчувалося постійне напруження. Тож в інтересах дитини було запропоновано відправити її додому. Звісно, з дотриманням всіх заходів безпеки.

Наразі інші діти й досі перебувають у таборі в Польщі. За словами організаторки, і вони, і їх батьки цілком задоволені відпочинком — нам навіть запропонували поспілкуватися з деякими з них, щоб почути думку.

— Я вам зараз запрошу дітей, самі все в них запитаєте, — обов’язково це зробимо, але по поверненню групи.

Факти, викладені в скарзі, є. Попри заперечення організаторки, батьки вважають, що всі вони мають підстави. Тож знайти правду в цій ситуації можна за допомогою правоохоронців.

— Радимо батькам звернутися із заявою в поліцію. Незалежна перевірка й проведення розслідування дозволять з’ясувати правду, а головне забезпечити безпечне й комфортне перебування українських дітей на території польського табору, — порадив пан Мельник.

З ним цілком згодна одна із супроводжуючих, яка рекомендує звертатися в поліцію із заявою, фіксувати факти порушення прав дитини, щоб надалі виключити подібні інциденти.