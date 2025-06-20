У Кременчуці топчиновники продовжують проводити особисті прийоми громадян

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 0

З 23 по 27 червня мешканці Кременчука зможуть особисто звернутися до керівників міськради. Один із запланованих прийомів скасували. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

23 червня з 16:00 до 17:00 у приміщенні контакт-центру № 5 (вул. Олексія Древаля, 101) прийматиме секретар міської ради Юрій Гриценко;

25 червня з 16:00 до 17:00 у приміщенні контакт-центру № 9 (просп. Свободи, 80) прийматиме перший заступник міського голови Володимир Пелипенко.

Водночас, у зв’язку зі службовою необхідністю, скасовано прийом заступниці міського голови Ольги Усанової, який мав відбутися 23 червня у контакт-центрі № 19 (вул. Давида Кострова, 73).

Нагадаємо, за минулий рік під час прийомів до керівництва Кременчука звернулось 656 громадян за рік: вирішити вдалося 200 питань.