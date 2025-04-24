У Кременчуцькому районі горіло 5 гектарів сухої рослинності

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

Пожежі зафіксували у Горішніх Плавнях, Білецьківці та Кременчуці

З 23 на 24 квітня в трьох населених пунктах Полтавської області сталися пожежі на відкритих територіях. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

О 13.09 рятувальники отримали повідомлення про займання сухостою поблизу садового товариства «Юність» у Горішніх Плавнях. Вогонь охопив площу близько 2,5 гектарів.

Через 10 хвилин, о 13.19, зафіксували ще одну пожежу — цього разу в селі Білецьківка Кам’янопотоківської громади. Там згоріли 2 гектари сухої рослинності.

А ввечері, о 17.09, займання сталося у Кременчуці — по вулиці Набережній Лейтенанта Дніпрова. Пожежа охопила 0,5 гектара.

За попередніми даними, обійшлося без потерпілих. Причини виникнення всіх трьох пожеж ще з’ясовують.

Нагадаємо, цьогоріч наприкінці березня сталася лісова пожежа поблизу Кременчука.



