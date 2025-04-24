У Кременчуцькому районі горіло 5 гектарів сухої рослинності

З 23 на 24 квітня в трьох населених пунктах Полтавської області сталися пожежі на відкритих територіях. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
О 13.09 рятувальники отримали повідомлення про займання сухостою поблизу садового товариства «Юність» у Горішніх Плавнях. Вогонь охопив площу близько 2,5 гектарів.
Через 10 хвилин, о 13.19, зафіксували ще одну пожежу — цього разу в селі Білецьківка Кам’янопотоківської громади. Там згоріли 2 гектари сухої рослинності.
А ввечері, о 17.09, займання сталося у Кременчуці — по вулиці Набережній Лейтенанта Дніпрова. Пожежа охопила 0,5 гектара.
За попередніми даними, обійшлося без потерпілих. Причини виникнення всіх трьох пожеж ще з’ясовують.
Нагадаємо, цьогоріч наприкінці березня сталася лісова пожежа поблизу Кременчука.
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