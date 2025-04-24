Кременчук виділятиме 500 тисяч гривень для районної військової адміністрації

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 382

У Кременчуці влада виділятиме пів мільйона гривень на діяльність районної військової адміністрації. Це робиться в рамках державної програми економічного та соціального розвитку регіонів України. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 23 квітня.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Таку ж суму місто планує виділити ще у 3 і 4 кварталі.

Нагадаємо, Кременчуцька міська рада виділила 4,1 мільйона гривень на фінансування Кременчуцької районної ради: кошти планують спрямувати на зарплати працівників. Відповідне рішення ухвалили 4 квітня депутати міськради на засіданні сесії.