Кременчук виділятиме 500 тисяч гривень для районної військової адміністрації

У Кременчуці влада виділятиме пів мільйона гривень на діяльність районної військової адміністрації. Це робиться в рамках державної програми економічного та соціального розвитку регіонів України. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 23 квітня.
Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Таку ж суму місто планує виділити ще у 3 і 4 кварталі.
Нагадаємо, Кременчуцька міська рада виділила 4,1 мільйона гривень на фінансування Кременчуцької районної ради: кошти планують спрямувати на зарплати працівників. Відповідне рішення ухвалили 4 квітня депутати міськради на засіданні сесії.
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