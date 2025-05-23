Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

«Подивіться, які фотографії. Як я на них виглядаю», — Малецький пояснив, навіщо мерії новий фотоапарат за 170 тисяч гривень

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 240 Коментарів: 3

 У міськраді кажуть, що апаратура потрібна для фоторепортажів і фіксації подій, зокрема під час тривог та «прильотів»

23 травня на сесії Кременчуцької міської ради обговорили заплановану закупівлю фотоапарата за 170 тис. грн для пресслужби, повідомив кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Ініціаторкою запиту стала депутатка Лариса Гориславець, яка попросила обґрунтування від керівництва Департаменту інформаційних комунікацій. 

Відповідав мер Віталій Малецький. За його словами, запланована сума включає не лише сам фотоапарат, а й окремий об’єктив. Він зазначив, що сучасна оптика коштує дорого, а стара техніка пресслужби вже не витримує навантаження.

— Ми через телескоп побачили шахед, який лежав на підприємстві. Наші колеги передали фото, і завдяки цьому підприємство евакуювали, — аргументував мер.

Гориславець уточнила, чи апарат вже придбали, на що отримала відповідь: «Та ні». На її репліку, що, можливо, існуючої техніки достатньо, Малецький відреагував словами: «Подивіться, які фотографії. Як я на них виглядаю». І додав, що обладнання залишиться громаді й служитиме наступному керівництву міста.

Також мер підкреслив, що фотографії потрібні для партнерських заходів, сесій, архіву, і що закупівля відбуватиметься через тендер.

— Так у нас є ціла комунальна телерадіокомпанія із штатом в понад 50 людей. Може нам достатньо? 

— Та ну, КТРК фотографії не робить. Вони знімають відео, а фоторепортажами займається пресслужба. Наприклад, учора були іноземці — їм потрібні фото. Юля робить десятки фотографій в день: для архіву, для всіх. Добре, що зараз Бабець дає нам старі фотографії, які в нього в приватному архіві. У нього завжди був кращий за всі фотоапарати, кращий об'єктив. Завдяки цьому ми можемо бачити історію міста. І зараз той фотограф, який буде працювати після нього, має бути добре технічно оснащений. — зазначив міський голова.

Нагадаємо, кошти на закупівлю хочуть взяти зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, на роботу комунального телебачення у 2025 році з міського бюджету виділяють понад 23 мільйони гривень. Під час обговорення бюджету на 2025 рік міський голова Віталій Малецький повідомив, що значна частина з цих запланованих коштів піде на виплати заробітних плат для працівників КТРК, ще частина — на оплату комунальних послуг. Щодо розміру фінансування телепрограм, які створює КТРК, уточнень не було. Детально про це не розписано і в Програмі діяльності комунального підприємства на 22-26 роки. 

Додамо також, що у 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. У 2024 році комунальні журналісти отримали 21,9 млн грн.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала діяльність комунального медіа. Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів. 

Депутатка Лариса Гориславець неодноразово зверталася до міського голови та інших депутатів з проханням надати штатний розпис та дані щодо зарплат працівників КТРК, проте відповіді так і не отримала.


ПО ТЕМІ:

У Кременчуці транслюватимуть комунальний телеканал в ефірі цифрового телебачення: на це витратять понад 130 тис. грн

На охорону комунальної телерадіокомпанії у Кременчуці витратять майже 200 тисяч гривень

Річна зарплата директора комунального телебачення Кременчука зменшилась: дані з декларацій

У Кременчуці комунальне телебачення може закупити бензин і дизель на понад пів мільйона гривень

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: гроші пресслужба КТРК фотоапарат Лариса Гориславець
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 3

187
Маэстро:
Сьогодні, 14:56

Так це тепер і до фотографа потрібно виставляти озброєну охорону!!??


1 0
132
OLDTROLL:
Сьогодні, 15:01

23 мільйони гривень на свій піар, так Педаліку? А може досить годувати нероб від яких Кременчуцькій громаді нуль зиску???


2 0
1 443
evil:
Сьогодні, 15:49

Я реально посмотрел. Действительно. Малецький совершенно иначе выглядит на новых фото. Как живой. 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх