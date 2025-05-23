«Подивіться, які фотографії. Як я на них виглядаю», — Малецький пояснив, навіщо мерії новий фотоапарат за 170 тисяч гривень

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 240 Коментарів: 3

У міськраді кажуть, що апаратура потрібна для фоторепортажів і фіксації подій, зокрема під час тривог та «прильотів»

23 травня на сесії Кременчуцької міської ради обговорили заплановану закупівлю фотоапарата за 170 тис. грн для пресслужби, повідомив кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Ініціаторкою запиту стала депутатка Лариса Гориславець, яка попросила обґрунтування від керівництва Департаменту інформаційних комунікацій.

Відповідав мер Віталій Малецький. За його словами, запланована сума включає не лише сам фотоапарат, а й окремий об’єктив. Він зазначив, що сучасна оптика коштує дорого, а стара техніка пресслужби вже не витримує навантаження.

— Ми через телескоп побачили шахед, який лежав на підприємстві. Наші колеги передали фото, і завдяки цьому підприємство евакуювали, — аргументував мер.

Гориславець уточнила, чи апарат вже придбали, на що отримала відповідь: «Та ні». На її репліку, що, можливо, існуючої техніки достатньо, Малецький відреагував словами: «Подивіться, які фотографії. Як я на них виглядаю». І додав, що обладнання залишиться громаді й служитиме наступному керівництву міста.

Також мер підкреслив, що фотографії потрібні для партнерських заходів, сесій, архіву, і що закупівля відбуватиметься через тендер.

— Так у нас є ціла комунальна телерадіокомпанія із штатом в понад 50 людей. Може нам достатньо?

— Та ну, КТРК фотографії не робить. Вони знімають відео, а фоторепортажами займається пресслужба. Наприклад, учора були іноземці — їм потрібні фото. Юля робить десятки фотографій в день: для архіву, для всіх. Добре, що зараз Бабець дає нам старі фотографії, які в нього в приватному архіві. У нього завжди був кращий за всі фотоапарати, кращий об'єктив. Завдяки цьому ми можемо бачити історію міста. І зараз той фотограф, який буде працювати після нього, має бути добре технічно оснащений. — зазначив міський голова.

Нагадаємо, кошти на закупівлю хочуть взяти зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.