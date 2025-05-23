«Подивіться, які фотографії. Як я на них виглядаю», — Малецький пояснив, навіщо мерії новий фотоапарат за 170 тисяч гривень

У міськраді кажуть, що апаратура потрібна для фоторепортажів і фіксації подій, зокрема під час тривог та «прильотів»
23 травня на сесії Кременчуцької міської ради обговорили заплановану закупівлю фотоапарата за 170 тис. грн для пресслужби, повідомив кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Ініціаторкою запиту стала депутатка Лариса Гориславець, яка попросила обґрунтування від керівництва Департаменту інформаційних комунікацій.
Відповідав мер Віталій Малецький. За його словами, запланована сума включає не лише сам фотоапарат, а й окремий об’єктив. Він зазначив, що сучасна оптика коштує дорого, а стара техніка пресслужби вже не витримує навантаження.
Гориславець уточнила, чи апарат вже придбали, на що отримала відповідь: «Та ні». На її репліку, що, можливо, існуючої техніки достатньо, Малецький відреагував словами: «Подивіться, які фотографії. Як я на них виглядаю». І додав, що обладнання залишиться громаді й служитиме наступному керівництву міста.
Також мер підкреслив, що фотографії потрібні для партнерських заходів, сесій, архіву, і що закупівля відбуватиметься через тендер.
— Так у нас є ціла комунальна телерадіокомпанія із штатом в понад 50 людей. Може нам достатньо?
Нагадаємо, кошти на закупівлю хочуть взяти зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Нагадаємо, на роботу комунального телебачення у 2025 році з міського бюджету виділяють понад 23 мільйони гривень. Під час обговорення бюджету на 2025 рік міський голова Віталій Малецький повідомив, що значна частина з цих запланованих коштів піде на виплати заробітних плат для працівників КТРК, ще частина — на оплату комунальних послуг. Щодо розміру фінансування телепрограм, які створює КТРК, уточнень не було. Детально про це не розписано і в Програмі діяльності комунального підприємства на 22-26 роки.
Додамо також, що у 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. У 2024 році комунальні журналісти отримали 21,9 млн грн.
Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала діяльність комунального медіа. Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів.
Депутатка Лариса Гориславець неодноразово зверталася до міського голови та інших депутатів з проханням надати штатний розпис та дані щодо зарплат працівників КТРК, проте відповіді так і не отримала.
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