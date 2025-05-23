У Кременчуці продовжують працювати над будівництвом Ветеранського хабу — ОВА

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У Кременчуці продовжують розробку проєкту облаштування безбар’єрного ветеранського простору. Фінансування проєкту частково покриває держава — це 50%, іншу половину — область і громада. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут під час візиту до Кременчука 23 травня.

— Ми зараз ведемо перемовини в яких (частинах проєкту область і місто покриватиме витрати — ред.), і будемо будувати цей ветеранський простір. Ветеранський простір буде доступний, без бар'єрів. Для ветеранів буде і психологічна, і юридична, і медична, і реабілітаційна (підтримка — ред.), а також буде спортивна направленість даного центру, — розповів Когут.

Великий центр для ветеранів зводитимуть в одному з районів міста, водночас, ймовірно, що він також діятиме і у приміщенні на вулиці Мазепи, 17, де на сьогодні працює комунальна установа «Турбота». Додамо, що нині там працює відділення «Сервісний офіс у справах ветеранів».

Нагадаємо, у лютому «Кременчуцький Телеграф» писав, що роботу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, або помічників ветерана, як їх ще недавно називали, профінансували з державного бюджету. Міський бюджет отримав 1,2 млн грн державної субвенції на виплату зарплат помічникам ветерана.

24 січня Кабмін ухвалив постанову № 67, якою затвердив розподіл обсягу субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема Полтавській області було виділено 16,6 млн грн. Кременчук з них отримав поки трохи більше ніж 1,2 млн. Цих коштів має вистачити Кременчуцькій громаді до кінця поточного року. У разі збільшення чисельності фахівців із супроводу ветеранів та додаткової потреби у коштах на забезпечення їх роботи, сума державної субвенції протягом року може бути збільшена.

У Кременчуцькому районі почали працювати перші 6 помічників ветеранів, один з них — у Кременчуці

У грудні ми писали, що загалом на Полтавщині вже працюють вже 37 помічників ветеранів, з яких третина — ветерани війни. З них шість фахівців працюють у Кременчуцькому районі, а один — у Кременчуцькій громаді.

У 30 громадах Полтавщини пройшли конкурсні відбори на посади помічників ветеранів війни

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що 2 серпня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Мінветеранів відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Мінветеранів ще минулого року розпочало пілотний проєкт із запровадження нового сервісу для ветеранів війни та членів їхніх сімей. У складі територіальних громад запровадили інститут помічника ветерана. Влітку минулого року цей пілотний проєкт стартував у 4-х регіонах, а восени до них доєдналася Полтавська область. У 2024 році проєкт мав охопити всю Україну і, за планами Мінветеранів, комфортні умови для переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам мають забезпечувати близько 15 тисяч помічників ветеранів.

У Полтаві перші дев’ять помічників ветеранів отримали сертифікати про навчання

У Кременчуці на початку минулого року працював один помічник ветерана, який пройшов навчання, Втім, 23 квітня Максим Лаврик звільнився за власним бажанням.