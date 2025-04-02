Стартував другий етап прийому заявок на програму «Ветеранський спорт», яка дає можливість отримати 1500 грн

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У першому кварталі 2025 року цією можливістю скористалося близько 22 тисяч ветеранів та ветеранок

У вівторок, 1-го квітня, офіційно стартував другий етап прийому заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт». Ця ініціатива надає можливість ветеранам та ветеранкам отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1 500 грн для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

— Ветеранський спорт — найкраще втілення вислову «спорт — це життя». Він не лише зміцнює фізичну форму та покращує психічний стан ветеранів, а й створює середовище для спілкування та підтримки. Ми бачимо, як змінюється їхній настрій, самопочуття, впевненість у собі — і це стосується як тих, хто просто відвідує спортзал, так і тих, хто бере участь у змаганнях. Запрошую всіх долучитися до наступних етапів наших змагань і відчути цю неймовірну силу та енергетику… Це поштовх для всіх ветеранів зробити крок уперед, вийти з дому і подбати про своє фізичне й ментальне здоров’я, — наголосила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

У першому кварталі 2025 року цією можливістю скористалося близько 22 тисяч ветеранів та ветеранок. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, який додав, що метою програми є залучення до занять спортом 100 тисяч ветеранів.

Приєднатися до програми «Ветеранський спорт» можна через «Дію», а отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1500 грн для відвідування закладів фізичної культури ветерани можуть на «Дія.Картка».

Цю картку можна оформити за кілька кліків в «Дію» в одному з 7 банків: ПриватБанку, Монобанку, Sense bank, Акордбанку, Абанку, Банку кредит Дніпро, Глобус Банку.

У Мінветеранів зазначили, що за перші півдня другого етапу реєстрації у програмі (1 квітня) заявки на виплату допомоги подали 5 тисяч ветеранів.

І хоч реєстрація на програму «Ветеранський спорт» триватиме з 1 по 20 квітня, при досягненні кількості учасників 100 тисяч її припинять. Це визначено нормами постанови Кабміну від 3 січня 2025 року № 2.

Із квітня можна долучитися до програми «Ветеранський спорт»: чому не варто це відкладати та хто не зможе приєднатися

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще вчора вранці написав, що з 1-го квітня можна долучитися до програми «Ветеранський спорт» та пояснював, чому не варто відкладати подачу заявки та хто не зможе приєднатися до цієї програми. Ми також написали, які спортивні заклади в Кременчуці долучилися до цієї програми та які послуги в них можуть отримати ветерани за кошти, виділені державою (1500 грн).

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«Кременчуцький Телеграф» раніше писав про особливості програми «Ветеранський спорт», розповідав що потрібно зробити, щоб до неї долучитися, отримати 1500 грн та використати їх за призначенням, а також про деякі правила та дедлайни, передбачені цією програмою. Ми також писали, які спортивні заклади у Кременчуці беруть участь у програмі «Ветеранський спорт».

«Ветеранський спорт» у Кременчуці: які спортивні заклади беруть участь у програмі, та як до неї долучитися

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