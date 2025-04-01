Із квітня можна долучитися до програми «Ветеранський спорт»: чому не варто це відкладати та хто не зможе приєднатися

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 332

Реєстрація ветеранів війни на участь у програмі, яка передбачає виплату кожному ветерану війни щокварталу 1500 грн на заняття спортом, у «другій хвилі» триватиме з 1 по 20 квітня, але ті, хто вирішить це відкласти на пізніше, можуть не встигнути

В Україні вже третій місяць успішно реалізується програма заохочення ветеранів війни до занять спортом, яка стартувала наприкінці січня 2025 року. За програмою «Ветеранський спорт» учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять. Приймання заяв на виплату цієї грошової допомоги проходить у застосунку «Дія», для чого потрібно зробити лише пару кліків, а гроші протягом декількох днів надійдуть на спеціальний рахунок. За умовами програми, якщо ветеран повністю, або частково використав отримані кошти, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти надійдуть автоматично. Ці гроші можна використати у спортзалах, басейнах, секціях та спортмайданчиках по всій країні.

В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачуватимуть по 1500 грн

Близько 25 тисяч ветеранів й ветеранок у січні скористалися такою можливістю й отримали на «Дія.Картку» першу щоквартальну виплату для занять спортом. А на початку березня у Мінветеранів повідомили, що понад 11 тисяч ветеранів війни вже оплатили ними свої заняття у спортивних закладах. У міністерстві нагадали, що використати отримані 1500 грн на фізичну активність потрібно до 31-го березня, інакше вони повернуться на рахунки відомства, і ветеранам доведеться повторно подавати заяву на участь у програмі.

Ті ветерани, хто у січні не встиг приєднатися до цієї програми, можуть це зробити через «Дію» у другій «хвилі» — з 1 до 20 квітня.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав про особливості програми «Ветеранський спорт», розповідав що потрібно зробити, щоб до неї долучитися, отримати 1500 грн та використати їх за призначенням, а також про деякі правила та дедлайни, передбачені цією програмою. Ми також писали, які спортивні заклади у Кременчуці беруть участь у програмі «Ветеранський спорт».

«Ветеранський спорт» у Кременчуці: які спортивні заклади беруть участь у програмі, та як до неї долучитися

Що потрібно зробити, щоб у квітні долучитися до програми «Ветеранський спорт»

Програму «Ветеранський спорт» анонсували в середині січня, а заяви приймали з 15 до 20 січня. Саме цим пояснюється, що їх за 6 днів встигли подати лише 25 тисяч ветеранів, хоча в Україні за даними Мінветеранів ще минулого року нараховувалося понад 1,3 млн ветеранів війни.

Подавати заяви на участь у програмі в «Дії» можна з 1 до 20 числа першого місяця кожного кварталу:

з 1 до 20 квітня;

з 1 до 20 липня;

з 1 до 20 жовтня.

Нагадаємо, що за правилами програми, якщо ветеран повністю або частково використав надані кошти (1500 грн), тобто бере участь у програмі, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти мають надійти автоматично. При цьому, якщо кошти були використані частково, то їх залишки повернуться на рахунки Мінветеранів.

У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки міністерства, а ветеран припиняє участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, йому потрібно повторно подавати заяву у застосунку «Дія».

Чому варто поспішити та хто з ветеранів не зможе долучитися до цієї програми

Програма впроваджується Мінветеранів на підставі постанови Кабміну від 3 січня 2025 року № 2. Порядок її реалізації передбачає, що кошти перераховуються в порядку черговості отримання заявок від ветеранів. Але максимально можлива кількість отримувачів допомоги не може перевищувати 100 тисяч осіб на рік! У разі досягнення цієї кількості технічний адміністратор «Дія» зупиняє прийняття нових заявок.

Отже, якщо у перші дні квітня ще 75 тисяч (25 тисяч вже приєдналися до програми) з 1,3 мільйона ветеранів подадуть заяви на участь у програмі «Ветеранський спорт», то приймання нових заявок припиниться.

Ще одна важлива особливість, вказана у Порядку реалізації програми — допомога надається учасникам бойових дій, зазначеним у пунктах 19—25 частини першої ст. 6 та особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11—16 частини другої ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У цих пунктах йдеться про учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали цей статус на підставі участі в АТО/ООС та стримуванню збройної агресії РФ починаючи з 2014 року. Тобто, ветерани війни, які отримали цей статус за війну в Афганістані та на інших підставах, не потрапили у число тих, хто може долучитися до програми «Ветеранський спорт».

Ця особливість програми викликала обурення у деяких ветеранів, що отримали статус УБД чи особи з інвалідністю за інших підстав. Зокрема, ветеран війни, юрист і військовий пенсіонер Володимир Островський вважає це дискримінацією та порушенням ст. 24 Конституції України, в якій говориться, що «громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом» і «не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси… мовними або іншими ознаками».

— Влада умисне застосувала антиконституційну дискримінацію щодо тих ветеранів війни, які законно отримали свій статус до 2014 року, а також тих, хто став ветераном війни після 2014 року, але не встиг отримати УБД (аварії на транспорті, підриви на полігонах… — при виконанні службових обов’язків), — зазначив він у коментарі до нашої попередньої статті, присвяченій цій програмі.

Проте, за думкою інших правників, жодного порушення тут немає, адже програма «Ветеранський спорт» — це не законодавча пільга, а цільова програма. І її метою є «створення умов для фізичного та психологічного відновлення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також підвищення соціальної інтеграції через їх участь у спортивних заходах». Звісно, що учасникам Афганської війни, після завершення якої пройшло 40 років, фізична та психологічна реабілітація, а також соціальна інтеграція вже не потрібні. А от учасникам російсько-української війни вони вкрай потрібні і це можна забезпечити через їх залучення до занять спортом. До речі, як ми писали вище, навіть з їх числа лише 100 тисяч зможуть долучитися до цієї програми через обмеження в її фінансуванні.

Які спортивні заклади Кременчука долучилися до програми «Ветеранський спорт»

Варто нагадати, що уряд ще наприкінці січня розширив мережу закладів фізичної культури й спорту, які можуть брати участь у програмі «Ветеранський спорт», додавши ще один код категорії продавця — 7997.

У Мінветеранів порадили спортивним закладам, які досі не мають кодів 7941 та 7997, звернутися до банку, з яким укладено договір еквайрингу, для його відкриття, зазначивши, що ця процедура займає 1-2 робочих дні та є безплатною.

Уряд розширив мережу закладів, які можуть залучатися до програми «Ветеранський спорт»

Наше видання дізналося, які спортивні заклади у Кременчуці наразі мають коди 7941 або 7997 та приєдналися до програми «Ветеранський спорт». За даними департаменту молоді та спорту міськвиконкому їх наразі вже п’ять, але невдовзі може з’явитися більше. Це:

спортклуб «Sport life» (басейн, тренажерний зал, фітнес, групові заняття, СПА-комплекс) — вулиця Лесі Українки, 120;

(басейн, тренажерний зал, фітнес, групові заняття, СПА-комплекс) — вулиця Лесі Українки, 120; фітнес-клуб «Тонус» (тренажерний зал, фітнес) — проспект Старшого лейтенанта Кагала, 46-а;

(тренажерний зал, фітнес) — проспект Старшого лейтенанта Кагала, 46-а; фітнес-клуб « Спартак » (тренажерний зал, фітнес) — вулиця Троїцька, 69/13;

(тренажерний зал, фітнес) — вулиця Троїцька, 69/13; фітнес-центр «Апельсин» (тренажерний зал, фітнес) — наб. Лейтенанта Дніпрова, 54-б;

(тренажерний зал, фітнес) — наб. Лейтенанта Дніпрова, 54-б; тенісний клуб «Прем’єр» (великий теніс) — вул. Флотська, 3.

Які послуги можуть отримати ветерани за виділені державою 1500 грн

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, які послуги можуть отримати ветерани війни у спортивних закладах міста, що приєдналися до програми «Ветеранський спорт», використовуючи виділені державою 1500 грн.

У Спортклубі «Sport life» розробили спеціальну пільгову програму для ветеранів і за ці гроші можна протягом трьох місяців відвідувати тренажерний зал хоч щодня (кількість та час занять не лімітується, але закінчити потрібно до 17.00). Як бонус для ветеранів додається 6 відвідувань басейну (час плавання також не лімітується, але до 17.00). Ще є можливість у ці три місяці відвідувати деякі групові заняття під керівництвом тренерів.

Якщо доплатити до виділених державою власні 1500 грн, то на додаток до безлімітного тренажерного залу додається також безлімітне відвідування басейну протягом трьох місяців (хоч щодня), а спортивні заняття вже не обмежуються у часі (до закриття закладу — 21.30). Якщо ж доплатити ще 1500 грн, то і СПА-комплекс протягом трьох місяців також стає безлімітним для відвідування протягом всього дня без обмеження часу перебування у ньому.

У фітнес-клубі «Тонус» спеціальну програму для ветеранів не розробляли, а оплачувати його послуги можна використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент у фітнес-клубі коштує 980 грн, а абонемент на три місяці — 2700 грн. За їх умовами можна займатися у тренажерному залі хоч щодня, але не довше 2-х годин на день.

У фітнес-клубі «Спартак» спеціальну програму для ветеранів також не розробляли, а оплачувати його послуги можна використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент у фітнес-клубі коштує 900 грн. За його умовами можна займатися у тренажерному залі хоч щодня без обмеження часу перебування.

У фітнес-центрі «Апельсин» послуги також можна оплачувати, використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент (кількість відвідувань не лімітується — хоч щодня) у фітнес-центрі коштує 1100 грн. Можна обрати варіант з 12 відвідуваннями — такий абонемент коштує 990 грн. А одноразове відвідування — 120 грн. Час перебування у фітнес-центрі не лімітується.

У тенісному клубі «Прем’єр» окрім критих та відкритих тенісних кортів на літній сезон готують ще відкритий басейн (20×10 метрів). Орендувати критий тенісний корт тут можна за 480-530 грн за годину. Ціни на відвідування басейну поки не складені. Для ветеранів війни клуб передбачає 5% знижку на усі послуги.

«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

Нагадаємо, минулого року наше видання присвятило декілька репортажів спортивним змаганням ветеранів війни «Ігри Нескорених» та участі у них ветеранів з Полтавщини.

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. Виплата за програмою «Ветеранський спорт» надходитиме саме на цю картку.