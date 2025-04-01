120 тисяч євро на рік vs 7 тисяч гривень на бензин. Нардеп Мовчан порівняв фінансування депутатів України і Франції

Українські депутати отримують 7 тисяч гривень на місяць на бензин. Ці витрати покриють лише одну поїздку до свого округу, який він представляє в Раді, — це Кременчук і Кременчуцький район
Народний депутат Олексій Мовчан розповів у прямому ефірі Новини.LIVE, як працює парламентська система в інших країнах та порівняв фінансування депутатів у Франції та Україні.
За його словами, у Франції парламентарям щороку виділяють понад 120 тисяч євро на виконання депутатських обов’язків. Крім того, держава повністю покриває всі витрати на робочі поїздки, зокрема й авіаперельоти бізнес-класом для своїх депутатів із заморських територій до Парижу.
Водночас в Україні, за словами нардепа, депутати отримують 7 тисяч гривень на місяць на бензин. Ці витрати покриють лише одну поїздку до свого округу, який він представляє в Раді, — це Кременчук і Кременчуцький район.
На запитання, чи підтримав би він таку систему для України, Мовчан відповів:
Нагадаємо, народний депутат Олексій Мовчан розповів про майно, яке вказав у декларації за 2024 рік.
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