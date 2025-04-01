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120 тисяч євро на рік vs 7 тисяч гривень на бензин. Нардеп Мовчан порівняв фінансування депутатів України і Франції

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 158 Коментарів: 1

Українські депутати отримують 7 тисяч гривень на місяць на бензин. Ці витрати покриють лише одну поїздку до свого округу, який він представляє в Раді, — це Кременчук і Кременчуцький район

Народний депутат Олексій Мовчан розповів у прямому ефірі Новини.LIVE, як працює парламентська система в інших країнах та порівняв фінансування депутатів у Франції та Україні.

За його словами, у Франції парламентарям щороку виділяють понад 120 тисяч євро на виконання депутатських обов’язків. Крім того, держава повністю покриває всі витрати на робочі поїздки, зокрема й авіаперельоти бізнес-класом для своїх депутатів із заморських територій до Парижу.


Водночас в Україні, за словами нардепа, депутати отримують 7 тисяч гривень на місяць на бензин. Ці витрати покриють лише одну поїздку до свого округу, який він представляє в Раді, — це Кременчук і Кременчуцький район. 

На запитання, чи підтримав би він таку систему для України, Мовчан відповів:

— Якби в Україні було таке ВВП, як у Франції, і не було війни — напевно. Я думаю, що це було б справедливо.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Мовчан розповів про майно, яке вказав у декларації за 2024 рік.


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Автор: Телеграф
Теги: Олексій Мовчан народний депутат витрати
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Коментарі: 1

1 396
Andron777:
Сьогодні, 11:03

А у Франції депутати теж так безбожно крадуть та займаються корупцією? А їздити можна і маршруткою чи поїздом, невелика цяця...


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