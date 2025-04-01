120 тисяч євро на рік vs 7 тисяч гривень на бензин. Нардеп Мовчан порівняв фінансування депутатів України і Франції

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 158 Коментарів: 1

Українські депутати отримують 7 тисяч гривень на місяць на бензин. Ці витрати покриють лише одну поїздку до свого округу, який він представляє в Раді, — це Кременчук і Кременчуцький район

Народний депутат Олексій Мовчан розповів у прямому ефірі Новини.LIVE, як працює парламентська система в інших країнах та порівняв фінансування депутатів у Франції та Україні.

За його словами, у Франції парламентарям щороку виділяють понад 120 тисяч євро на виконання депутатських обов’язків. Крім того, держава повністю покриває всі витрати на робочі поїздки, зокрема й авіаперельоти бізнес-класом для своїх депутатів із заморських територій до Парижу.



