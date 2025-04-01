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Перший заступник мера Кременчука задекларував понад мільйон зарплати і старий Opel Kadett

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 180 Коментарів: 1

На банківському рахунку у Пелипенка — 31 388 грн. Крім того, він задекларував 43 тис. доларів США та 6 тис. євро готівкою

Перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко подав щорічну декларацію, у якій відзвітував про доходи, майно та заощадження за 2024 рік. 

У власності Володимира Пелипенка — квартира площею 43,92 кв.м у Кременчуці, яку він отримав у 2020 році від Пелипенко Алла Михайлівна, вартість оселі — 298 тис. грн. Крім цього, він, його дружина Марина та донька Катерина безоплатно користуються ще однією квартирою площею 54 кв.м, що належить громадянину Олегу Сідорову. Також у власності дружини — офіс площею 42,12 кв.м, придбаний ще у 2018 році за 250 тис. грн.

Єдиний транспортний засіб, задекларований Пелипенком, — це легковик Opel Kadett 1.3 1989 року випуску. Він належить самому посадовцю з 2012 року.

За основним місцем роботи — виконкомом Кременчуцької міськради — Пелипенко отримав 927 тисяч 502 грн зарплати за рік. Його дружина Марина Пелипенко має ширший перелік джерел доходу:

  • зарплата в ТОВ «Алькорцентр» — 102 тис. 191 грн;
  • дивіденди з того ж підприємства — 142 тисяч грн;
  • дохід від оренди — 15 тис. 600 грн;
  • дохід від продажу нерухомості — 1 млн 691 тис. 747 грн;
  • підприємницька діяльність — 49 тис. 500 грн.

Марина Пелипенко володіє 100% часткою в ТОВ «Алькорцентр» (1 000 грн у статутному капіталі).

На банківському рахунку у Пелипенка — 31 388 грн. Крім того, він задекларував 43 тис. доларів США та 6 тис. євро готівкою. У дружини — ще 30 тис. доларів США, 112 тис. грн та 74 153 грн на банківському рахунку.

Нагадаємо, цьогоріч перший заступник мера Володимир Пелипенко почав координувати питання освіти в Кременчуці.

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Автор: Телеграф
Теги: Володимир Пелипенко декларація
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Коментарі: 1

1 395
Andron777:
Сьогодні, 10:59

Короче, бомжара-ніщеброТ...smirk


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