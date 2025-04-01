Хокейний клуб «Кременчук» поступився «Київ Кепіталз» у третій грі фіналу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 31

Хокейний клуб «Кременчук» поступився «Київ Кепіталз» у третій грі фіналу чемпіонату України з рахунком 3:4. Про це інформують у пресслужбі клубу.

У третьому матчі команди зустрілися учора, 31 березня, на арені «Айсберг» у Кременчуці.

«Кременчук» відкрив рахунок у матчі, але перевагу домашня команда змогла втримати не довго: вже за 2 хвилини після забитої шайби противник зрівняв рахунок.

«Кепіталз» збільшив свою перевагу до 3:1 у рахунку, двічі закинувши в більшості. Однак гра в нерівному складі стала підсумком жорсткої гри команд, яка завершувалась бійками.

Третій період «Кременчук» розпочав зі ще однієї шайби і тим самим зменшив відставання. Пізніше ще однією шайбою рахунок вдалося зрівняти, однак «Кепіталз» все одно вирвався вперед.

Наступна гра у фіналі відбудеться вже завтра, 2 квітня, на арені «Айсберг».

Нагадаємо, «Кременчук» здобув собі місце у фіналі чемпіонату перемогою над київським «Соколом». Перший матч проти «Київ Кепіталз» команда програла з рахунком 3:2.