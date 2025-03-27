Хокейний клуб «Кременчук» програв перший матч у фіналі чемпіонату України

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 187

Хокейний клуб «Кременчук» програв у першому фінальному матчі чемпіонату України проти столичного «Київ Кепіталз». Про це інформують у пресслужбі клубу.

Програв «Кременчук» із рахунком 3:2 в овертаймі. Першу шайбу у ворота кременчуцької команди противник забив уже на другій хвилині матчу.

«Кременчук» не зменшував обертів і продовжував тиснути на ворота суперника. У другому періоді зусилля команди дали результат — Богдан Середницький реалізував більшість і зрівняв рахунок.

Третій відрізок гри видався напруженим: спочатку «Кепіталз» вийшов уперед після кидка Деніса Берднікса, але вже за дві хвилини Михайло Геворкян відновив рівновагу — 2:2.

Основний час не визначив переможця, тож усе вирішувалося в овертаймі. Тут кияни діяли активніше й на 66 хвилині забили фінальний гол у ворота «Кременчука».

Наступна гра між командами відбудеться вже завтра, 28 березня, о 18.00.

Нагадаємо, 20 березня «Кременчук» із рахунком 2:1 переміг «Сокіл» і тим самим здобув собі місце у фіналі чемпіонату України.