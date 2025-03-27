На Полтавщині зіткнулися автомобіль та мотоцикл: водія останнього з травмами госпіталізували

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Учора, 26 березня, близько 17.00 на одному з перехресть у селищі Білики на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Chevrolet Epica під керуванням 19-річного водія та мотоцикл Viper, яким керував 24-річний чоловік.

Внаслідок аварії мотоцикліста госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці внаслідок аварії постраждав водій мопеда.