У Горішніх Плавнях судитимуть водія, який збив велосипедиста

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 152

36-річному мешканцю Кременчука загрожує покарання за порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких травм потерпілого. Обвинувальний акт направили до Комсомольського міського суду. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від Кременчуцької окружної прокуратури.

Аварія сталася в листопаді 2024 року, коли водій, рухаючись з Кременчука в бік Горішніх Плавнів, не встиг зреагувати на велосипедиста, який перетинав дорогу. Чоловік виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з 85-річним потерпілим, який отримав тяжкі травми.

Справу розслідували слідчі під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури. Обвинуваченого судитимуть за ч. 2 ст. 286 КК України.



