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Пробаційний нагляд за смертельне побиття: у Кременчуці суд виніс вирок чоловіку, який торік до смерті покалічив товариша

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 301

 

Відомо, що чоловік помер від побоїв за кілька днів після сутички зі знайомим

У Кременчуці винесли вирок чоловікові, який у квітні минулого року побив товариша до смерті. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 24 березня.

У матеріалах справи йдеться, що торік у квітні загиблий прийшов у гості до товариша, між ними виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. Обвинувачений почав бити знайомого руками в голову та тулуб, а після цього виштовхав за двері своєї квартири. За кілька днів тіло побитого чоловіка знайшли на вулиці на Молодіжному.

Судово-медична експертиза визнала, що помер чоловік внаслідок травми грудної клітки, спричиненої ударами кількома днями раніше.

На суді обвинувачений вину визнав частково і розповів, що загиблий дійсно приходив до нього додому. Там він побачив у знайомого шприц і зрозумів, що той вживав у нього вдома наркотики. Він був обурений такою поведінкою товариша і почав виштовхувати його із квартири.

Після конфлікту зі знайомим обвинувачений зателефонував його сестрі, від якої й дізнався, що той дійсно тривалий час вживає алкоголь і наркотики, а жінка змушена утримувати його матеріально. Також обвинувачений щиро розкаявся у скоєному і попросив вибачення у сестри загиблого. Та ж у свою чергу повідомила, що ніяких претензій до обвинуваченого не має.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років пробаційного нагляду.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці на 8 років за ґратами засудили чоловіка, який гантеллю забив до смерті друга дитинства.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: суд вирок суду рішення суду побиття
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