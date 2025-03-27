На Полтавщині затримали двох чоловіків, які допомагали росіянам «мінувати» торгові центри на території України

На Полтавщині правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які допомагали росіянам розсилати фейкові повідомленні про замінування торгових центрів та об'єктів критичної інфраструктури на території України. Про це інформують у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.
За даними правоохоронців, підозрювані у серпні 2024 року отримали від невідомих осіб спеціальну апаратуру, яка за допомогою GSM-шлюзів, сім-карт українського мобільного оператора та програмного забезпечення дозволяла росіянам підміняти номери телефонів під час дзвінків.
Нагадаємо, що Полтавщина — у п’ятірці за кількістю «замінувань» закладів освіти протягом січня.
Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.
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