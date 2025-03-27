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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали двох чоловіків, які допомагали росіянам «мінувати» торгові центри на території України

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 172

 

Під час слідчих дій чоловіки намагалися втекти за кордон, однак їх встигли затримати

На Полтавщині правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які допомагали росіянам розсилати фейкові повідомленні про замінування торгових центрів та об'єктів критичної інфраструктури на території України. Про це інформують у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За даними правоохоронців, підозрювані у серпні 2024 року отримали від невідомих осіб спеціальну апаратуру, яка за допомогою GSM-шлюзів, сім-карт українського мобільного оператора та програмного забезпечення дозволяла росіянам підміняти номери телефонів під час дзвінків.

 

Таким чином росіяни повідомляли правоохоронців про фейкові мінування торгових центрів та адміністративних будівель нібито від імені українців. 
Під час проведення слідчих дій підозрювані намагалися втекти за кордон, аби уникнути відповідальності, однак їх встигли затримати.
Внаслідок обшуків у чоловіків правоохоронці вилучили GSM-шлюзи, сім-карти українського мобільного оператора та мобільні телефони із доказами протиправних дій.
Фігурантам повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України).
За даними правоохоронців, чоловікам загрожує до 15 років ув’язнення.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби встановити усі обставини злочину та притягнути до відповідальності усіх винних.

Нагадаємо, що Полтавщина — у п’ятірці за кількістю «замінувань» закладів освіти протягом січня.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини, СБУ
Теги: комунікації мережі мінування
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