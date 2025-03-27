У Кременчуці планують купити подарункові набори для дітей на Великдень

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 192

У Кременчуці депутатська комісія з питань бюджету і фінансів погодила виділити 210 тисяч гривень департаменту у справах сімей і дітей. Гроші підуть на закупівлю подарункових наборів для дітей, зокрема, чиї батьки брали участь в обороні України. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 26 березня.

Відомо, що подарунки діти отримають з нагоди великодніх свят. Кошти виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, у Кременчуці департамент соцзахисту замовив продуктові набори: хто їх може отримати