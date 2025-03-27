Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона:у небі над областю збивали російські дрони

Цієї ночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: мобільні вогневі групи знову збивали російські безпілотники. Про це інформують у ранковому зведенні командування Повітряних сил Збройних сил України.
Напередодні армія РФ застосувала 86 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Напад із неба як завжди відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Наразі у Повітряних силах підтверджують збиття 42 безпілотників, ще 26 дронів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Попередньо немає інформації про пошкодження чи руйнування внаслідок падіння уламків збитих дронів у межах Полтавської області.
Нагадаємо,днями внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджень зазнало підприємство у Миргородському районі, травмувалися двоє його працівників.
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