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Авто — «биток» з Америки, квартира — об’єкт інвестицій. Олексій Мовчан прокоментував задекларовані статки

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 749

Квартиру батька у Києві Олексій Мовчан вказував у деклараціях «об’єктом інвестицій з 2018 року» — «а з 2022 року, як майно із правом власності і правом користування»

Народний депутат від Кременчука і Кременчуцького району Олексій Мовчан детальніше розповів про майно, яке вказав у декларації за 2024 рік. Так, авто TESLA MODEL 3 2020 року випуску, яким володіє його батько Василь Мовчан з минулого року, — «це «биток» з Америки, який лише у користуванні дружини» Аліни Мовчан. Відповідний коментар народний депутат залишив під публікацією «Кременчуцького Телеграфа». 

Квартиру батька у Києві Олексій Мовчан вказував у деклараціях «об’єктом інвестицій» з 2018 року — «а з 2022 року, як майно із правом власності і правом користування». 

Додамо, що раніше ми писали з посиланням на дані з декларацій депутата за попередні роки, що Аліна Мовчан вкладала кошти у будівництво нової квартири в Києві. У декларації за 2021 рік вказано, що Аліна Мовчан інвестувала 1 млн 227 тис. 988 грн у компанію «Даліз-Фінанс».

Нагадаємо, народний депутат від Кременчука і Кременчуцького району Олексій Мовчан подав щорічну декларацію про доходи та майно за 2024 рік. Він вказав нерухомість, транспорт, доходи, заощадження і цінні папери. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: телеграм-канал Олексія Мовчана
Теги: Олексій Мовчан декларація
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