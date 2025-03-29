Народний депутат Олексій Мовчан задекларував новопридбану Tesla MODEL 3 і квартиру батька

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Народний депутат від Кременчука і Кременчуцького району Олексій Мовчан подав щорічну декларацію про доходи та майно за 2024 рік. Він вказав нерухомість, транспорт, доходи, заощадження і цінні папери.

З нерухомості Олексій Мовчан задекларував квартиру, ймовірно, свого батька Василя Мовчана, яку придбав у 2024 році, площа — 43,1 м². Квартирою користується дружина народного депутата Аліна Мовчан — «право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до частини 3 статті 46 ЗУ «Про запобігання корупції».

Згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, оселя розташована у одному з житлових комплексів Києва у Шевченківському районі.

Торік народний депутат придбав TESLA MODEL 3 2020 року випуску. Ціну авто у декларації не вказали. Машиною також може користуватись і його дружина.

Минулого року Олексій Мовчан, як і Аліна Мовчан, придбали боргові цінні папери/державні облігації України у Міністерства фінансів. Загальна сума — 177 тисяч гривень.

Розмір річної заробітної плати Олексія Мовчана склала 711 тисяч 606 гривень. Своєю чергою Аліна Мовчан заробила 290 тисяч 700 гривень від підприємницької діяльності та отримала понад 1 млн грн від Європейського банку Реконструкції та Розвитку. Нардеп задекларував виплати жінки від «Тернопільелектропостач» — 236 тисяч 477 гривень, її страхові виплати 107 тисяч 39 гривень та відсотки з банку — 7 тис. 690 гривень.

Олексій Мовчан отримав доходи у вигляді відсотків (купону) — 222 тисяч гривень, відсотки з банку — 31 тис. 837 гривень.

Як заощадження депутат тримає у готівці 3 тис. доларів США, Аліна Мовчан — 2 тис. євро та 2,5 тис. доларів США. На банківських рахунках Мовчана — понад 100 тисяч гривень, 4 тис. євро та майже 2 тис. доларів США. Своєю чергою у жінки — понад 10 тисяч гривень та понад 1 тис. доларів США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що народний депутат Олексій Мовчан з 2021 року користується Skoda Supreb 2015 року випуску сина нардепа Юрія Шаповалова Назарія. У травні 2021 року Аліна Мовчан стала власницею Renault Master 2015 року випуску.

З 2021 року нардеп орендує приміщення під громадську приймальню в Горішніх Плавнях. Його власник — Валерій Бучок. За даними Чесно, він двічі балотувався до Полтавської міської ради, у 2015 році — від партії «Наш край», а вже у 2020 році — від партії «Слуга народу». Нині Валерій Бучок є депутатом Горішньоплавнівської міської ради.

Аліна Мовчан має землю і садовий будиночок у Тернопільській області разом зі своєю родиною, а також свій власний садовий будиночок. Жінка разом зі своєю сестрою Діаною Шмир володіє квартирою в Києві площею понад 73 м².

З 2022 року жінка має право суборенди приміщення у Кременчуці площею 116,1 м². Воно належить товариству з обмеженою відповідальністю «Град-ІНВЕСТ», а право оренди — депутатці Полтавської обласної ради Юлії Цибульській.

Олексій Мовчан також має частку квартири у Кременчуці, нерухомість належить його родині з 2012 року.