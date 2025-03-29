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Кременчук, Культура

Анна Трінчер зібрала повний зал у Кременчуці: яскраве шоу, живі емоції та спів унісон із глядачами

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 289

Учора ввечері Палац культури «Нафтахімік» у Кременчуці перетворився на справжній осередок музики, драйву та молодіжної енергії

На сцені — Анна Трінчер, популярна співачка, акторка та блогерка, яка з перших хвилин свого виступу запалила зал і подарувала публіці море емоцій.

Концерт пройшов із аншлагом: місць у залі не залишилось. Переважна більшість глядачів — молодь, яка не лише знала всі пісні напам’ять, а й активно співала разом з Анною, створюючи атмосферу єдності та справжнього свята.


Особливо тепло зустрічали хіти «Останній дзвінок», «Моя любов» та «Покохала».

Анна кілька разів змінювала сценічні образи, вражаючи стильними та ефектними перевтіленнями. Кожен новий вихід — це нова емоція, нова хвиля захоплення в залі. Від ніжного романтичного образу до сміливого й енергійного — співачка вкотре довела, що є не лише талановитою вокалісткою, а й справжньою артисткою сцени.

 

Танці, живе виконання, харизма Анни й живий контакт з публікою зробили цей вечір незабутнім. Глядачі не приховували захвату, а після концерту ще довго не хотіли відпускати артистку, викликаючи її на біс.

Нагадаємо, 27 березня у Кременчуці концерт хору імені Верьовки пройшов з аншлагом, але тривога все зіпсувала


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Автор: Мирослава Українська
Теги: концерт
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