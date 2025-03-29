Анна Трінчер зібрала повний зал у Кременчуці: яскраве шоу, живі емоції та спів унісон із глядачами

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 289

Учора ввечері Палац культури «Нафтахімік» у Кременчуці перетворився на справжній осередок музики, драйву та молодіжної енергії

На сцені — Анна Трінчер, популярна співачка, акторка та блогерка, яка з перших хвилин свого виступу запалила зал і подарувала публіці море емоцій.

Концерт пройшов із аншлагом: місць у залі не залишилось. Переважна більшість глядачів — молодь, яка не лише знала всі пісні напам’ять, а й активно співала разом з Анною, створюючи атмосферу єдності та справжнього свята.



