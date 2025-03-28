«Наша команда готова ділитися досвідом, щоб ви розвивалися»: як проходять тренінги проєкту компанії Ferrexpo Femunity&Skills

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 84 Новини компаній

У рамках нового проєкту Ferrexpo Femunity&Skills відбувся перший тренінг — «Самопізнання та самоорганізація». Учасниць проєкту навчали, як зберегти внутрішню силу, впоратися з викликами сьогодення, побороти емоційне спустошення та визначати пріоритети

Новий проєкт Ferrexpo — «Femunity&Skills» стартував у Горішніх Плавнях у лютому. Як повідомляють організатори, це ініціатива для жінок громади, які не працюють в компанії, але прагнуть змін. Для учасниць проєкту проводяться тренінги, спрямовані на подолання страхів, розвиток мотивації, цілеспрямованості, впевненості в собі.

Для участі у програмі зареєструвалися 80 кандидаток, з яких відібрали 50 найбільш мотивованих. Для ефективного навчання створили дві паралельні групи, що протягом трьох місяців будуть зустрічатися двічі на місяць у вечірній час. На старті навчання другої групи була присутня директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo Юлія Клевова. Вона підкреслила важливість сімейних цінностей у корпоративному вимірі.

«Особисто для мене та для тих людей, які організували цей проєкт для вас, компанія — це насамперед родина, яка не тільки виробляє окатки, а й піклується про своїх людей, і тому наша команда готова ділитися досвідом, щоб ви розвивалися, намагалися бути першими та дарували тепло один одному», — наголосила Юлія Клевова.

Також вона зауважила, що у Ferrexpo із задоволенням чекають на всіх учасниць, які виявлять бажання приєднатися до компанії.

Мета тренінгу «Самопізнання та самоорганізація», який провела бізнес-партнерка з управління персоналом компанії Ferrexpo Ірина Куливуш — допомогти жінкам розібратися зі своїми внутрішніми бар’єрами, навчити ефективно використовувати свій

час та визначати пріоритети.

«Постійно ми знаходимося в стані нервового напруження, не можемо сконцентруватися, і тому відкладаємо важливі речі. Цей тренінг допомагає визначити важливі для кожного цінності, яким вони прагнуть слідувати», — наголосила Ірина Куливуш.

Для багатьох учасниць цей проєкт — можливість розвиватися, здобувати нові знання та навички, а в майбутньому, можливо, побудувати кар’єру в компанії. Принаймні такий мотив має студентка Мілена, яка навчається на менеджера та в майбутньому бажала б працювати у сфері роботи з персоналом. Дівчині подобається комунікувати з людьми, вважає це своїм покликанням. Для ще однієї учасниці, Ірини, проєкт став «місцем жіночої підтримки». Вона зазначила, що йшла на Femunity&Skills «поспілкуватися з іншими людьми, відчути підтримку в колі однодумців, отримати новий досвід». А для учасниці Людмили цей проєкт — «про особисте, про відчуття себе, про здійснення та реалізацію».

«У наш час непросто зібрати себе до купи, тому для мене це класна можливість перезавантажитись та збалансуватись, — зазначила співрозмовниця «Хронік тижня». — Хочеться відновитися та повернутись від режиму «автопілот» у притаманний мені режим «дій». Тому коли побачила запрошення на проєкт, зареєструвалась без вагань».

Як зауважує учасниця, для неї цікаві нова інформація, знайомства, враження та відкриття, нові думки й нагадування про те, «що вже знаєш і цінуєш, і що насправді усе у твоїх руках — тільки рухайся».

«Ще складно робити якісь висновки, але те, що я вже почула від спікерів, і атмосфера, яку створює команда, надихає», — підкреслила співрозмовниця.