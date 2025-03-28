Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 29 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Академіка Герасимовича, 141-204
вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
вул. Василя Сліпака, 8-45А
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. Гайдамацька, 147
вул. Гайдамацька, 80
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Капітана Трусова, 50/18-81
вул. Квітки Цісик, 18/50
вул. Майора Пугача, 21-78
вул. Народних Ополченців, 1-46
вул. Національної Гвардії, 16-20
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Сержанта Мельничука, 16
вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
вул. Чумацький Шлях, 125-129
вул. Чумацький Шлях, 87-123А
вул. Ярослава Мудрого, 8А
пров. Алли Горської, 1-8
пров. Арсенальний, 5
пров. Веселий, 3-32
пров. Дніпровський, 1-6
пров. Дніпровський, 7-18
пров. Гарматний, 3-22
пров. Калиновий, 3-9А
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Криворізький, 2/2-18
пров. Новогеоргієвський, 14-21
пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
пров. Спаський, 1-9А
пров. Транспортний, 1-28
пров. Урожайний, 3-20
пров. Черкаський, 3-16
пров. Шкільний, 18/5
туп. Василя Каразіна, 3-8
туп. Максима Рильського, 1-11
туп. Миколи Сціборського, 1-7
туп. Урожайний, 1-12
вул. Дніпровська, 1-28
пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
вул. Черниша, 17А
пров. Уласа Самчука, 2А
пров. Максима Рильського, 1А-11.
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