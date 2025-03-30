Внаслідок російського обстрілу по Полтавщині травмувалась жінка

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 1 003

Через падіння уламків є пошкодження приватних будинків, дитячий табор та лінія електропередач

У ніч на 30 березня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські цілі. Внаслідок атаки російських військ легких травм зазнала жінка, якій медики надали допомогу на місці. Про це повідомив в. о. керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Через падіння уламків є пошкодження приватних будинків, дитячий табор та лінія електропередач. Без світла залишилися 16 абонентів.

— Фахівці працюють над відновленням електропостачання, — йдеться у повідомленні.

Також у Полтавському районі також внаслідок російського обстрілу загорілась суха трава на відкритій місцевості.

Нагадаємо, ввечері 27 березня російська армія атакувала Полтавську громаду 13 дронами типу «Шахеди». Усі безпілотники летіли «по черговості, в одну точку» в напрямку складських приміщень підприємства «Укргазвидобування», розповів Когут.