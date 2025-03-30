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«Кожен предмет щось нагадує їм». Як у Кременчуці створюють музей «Стара квартира»

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 183

За допомогою різних предметів чоловік відтворює тогочасну епоху з 40-х років ХХ століття

У Кременчуцькому музеї історії авіації і космонавтики діє відділ історії побуту XX століття. У майбутньому він може перерости у повноцінний музей, який матиме назву «Стара квартира». 

Ідея створення такого простору у директора музею історії авіації і космонавтики Анатолія Бишенка виникла ще років 5 тому. 

— Поки не було війни, поки не було коронавірусу йшла мова про те, що влада виділить кошти на реконструкцію, треба робити реконструкцію. Але почалась війна, кошти треба на інше і ідея проведення реконструкції перенеслась на майбутнє, — розповідає чоловік.

За допомогою різних предметів чоловік відтворює тогочасну епоху з 40-х років ХХ століття. Збирати експонати Бишенку допомагають, зокрема, працівники музею. Водночас, каже директор, деякі речі він купляє за власні гроші. 

— Коли люди приходять сюди, кожен предмет щось нагадує їм. «Ой, у моєї бабусі було таке, ось такий гардероб», — каже Анатолій Бишенко. 

Додамо, що у Кременчуці фінансування на діяльність відділу включили у бюджет міста на 2025 рік.

Музей історії авіації і космонавтики вже зібрав 300 експонатів:

  • меблі 1930-1970 років XX століття;
  • побутова техніка культурно-дозвіллєвого призначення;
  • радіоприймачі, магнітофони, телевізори періоду 1930-1970 років;
  • посуд 1940-1960 років;
  • цивільний одяг різних періодів;
  • інші предмети побуту цивільного вжитку.
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Автор: Телеграф Відео: Артем Коваленко
Теги: музей
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