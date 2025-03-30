«Кожен предмет щось нагадує їм». Як у Кременчуці створюють музей «Стара квартира»

У Кременчуцькому музеї історії авіації і космонавтики діє відділ історії побуту XX століття. У майбутньому він може перерости у повноцінний музей, який матиме назву «Стара квартира».
Ідея створення такого простору у директора музею історії авіації і космонавтики Анатолія Бишенка виникла ще років 5 тому.
За допомогою різних предметів чоловік відтворює тогочасну епоху з 40-х років ХХ століття. Збирати експонати Бишенку допомагають, зокрема, працівники музею. Водночас, каже директор, деякі речі він купляє за власні гроші.
Додамо, що у Кременчуці фінансування на діяльність відділу включили у бюджет міста на 2025 рік.
Музей історії авіації і космонавтики вже зібрав 300 експонатів:
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