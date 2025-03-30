У кременчуцькій бібліотеці проведуть творчий вечір

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Захід присвячений творчості поетеси та новелістки, яка у своїх творах звертає увагу на «важливі теми сучасності — війну, біль, розчарування, а водночас і патріотизм, віру в перемогу»

У понеділок, 31 березня, у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться творчий вечір Лариси Мельник «Моя країна… Мені болить…». Формат заходу включає поетичні читання, музичний виступ, обговорення та презентацію творчості авторки. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міської ради.

Захід присвячений творчості поетеси та новелістки, яка у своїх творах звертає увагу на «важливі теми сучасності — війну, біль, розчарування, а водночас і патріотизм, віру в перемогу».

Творчий вечір розпочнеться о 14.00 за адресою: вул. Європейська, 66/13.

Нагадаємо, у Кременчуцькій міській художній галереї триває виставка молодого кременчуцького художника Dorian Mersinsomn. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з талановитим митцем про його творчість та плани на майбутнє.