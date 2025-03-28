«Образи майбутніх робіт приходять уві снах»: кременчуцький художник Dorian Mersinsomn про першу персональну виставку

У Кременчуцькій міській художній галереї триває виставка молодого кременчуцького художника, на ім’я Dorian Mersinsomn. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з талановитим митцем про його творчість та плани на майбутнє.
Двадцятирічний Dorian — студент третього курсу Харківської державної академії дизайну і мистецтва факультету Стріт-арт і монументальний живопис.
Його шлях у мистецтво почався з раннього віку, коли мама привела дитину, що мріяла малювати, в художній гурток. На одному з перших занять Dorian намалював равликів, які літали на парасольках в дощ, але його малюнків не зрозуміли.
Так і сталося. Через три роки Dorian вступив до художньої школи імені Литовченка. Протягом шести років вивчав сучасне мистецтво під керівництвом Олексія Рубанова, який навчив не просто копіювати зображення світу, а бути митцем і творити сміливо, натхненно та з почуттями.
Після закінчення художньої школи був Олександрійський коледж культури та мистецтва, але на початку березня 2022 року, як і мільйони українців, Dorian змушений був покинути домівку.
Перебуваючи за кордоном, взяв участь в Міжнародному конкурсі від флорентійської академії мистецтв, й став переможцем з картиною «Коли», яка описує зв’язок людей і їх життя у соцмережах.
Після першого міжнародного визнання й повернення в Україну, Dorian вступив на навчання в Харківську державну академію дизайну і мистецтва. Каже, навчання в період війни стало справжнім викликом, але такі труднощі допомогли зрозуміти наскільки сильним є прагнення бути митцем.
Багато картин молодого художника виконані в темних кольорах. Він каже, що майже всі сюжети спочатку бачить уві сні й лише потім переносить їх на папір або фанеру: «Мені весь час сняться кошмари. Але вони не лякають мене. Ця темрява допомагає мені творити».
На виставці представлена серія із трьох картин, які розповідають історію нещасного кохання.
Кілька картин присвячені шведському хлопчику Еріку, якого Dorian побачив в Інстаграм й захопився.
Одна з картин із зображенням військового привертає окрему увагу. Це боєць іноземного легіону, який приїхав з Нідерландів виборювати незалежність України.
На виставці також представлені три унікальні маски, одна з яких отримала Гран-прі конкурсу Артмасок «Українська карнавалія».
Художник зізнається, що своїми картинами хоче викликати в людях емоції, справжні переживання: «Я хочу, щоб вони побачили що є всередині картин. Хочу, щоб вони дивились в ці картини, як у дзеркала власної душі».
Виставка триває. Відвідати її можна з 10.00 до 18.00, з середи до неділі в Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4
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