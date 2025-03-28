«Образи майбутніх робіт приходять уві снах»: кременчуцький художник Dorian Mersinsomn про першу персональну виставку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 191

У Кременчуцькій міській художній галереї триває виставка молодого кременчуцького художника, на ім’я Dorian Mersinsomn. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з талановитим митцем про його творчість та плани на майбутнє.

Двадцятирічний Dorian — студент третього курсу Харківської державної академії дизайну і мистецтва факультету Стріт-арт і монументальний живопис.

Його шлях у мистецтво почався з раннього віку, коли мама привела дитину, що мріяла малювати, в художній гурток. На одному з перших занять Dorian намалював равликів, які літали на парасольках в дощ, але його малюнків не зрозуміли.

— Вчителька в гуртку сказала, що це неправильний поганий малюнок і такого бути не може. У відповідь від мене вона почула, що мене мало турбує те, що їй не подобається, і що наступного року я піду вчитися у справжню художню школу.

Так і сталося. Через три роки Dorian вступив до художньої школи імені Литовченка. Протягом шести років вивчав сучасне мистецтво під керівництвом Олексія Рубанова, який навчив не просто копіювати зображення світу, а бути митцем і творити сміливо, натхненно та з почуттями.

Після закінчення художньої школи був Олександрійський коледж культури та мистецтва, але на початку березня 2022 року, як і мільйони українців, Dorian змушений був покинути домівку.

Перебуваючи за кордоном, взяв участь в Міжнародному конкурсі від флорентійської академії мистецтв, й став переможцем з картиною «Коли», яка описує зв’язок людей і їх життя у соцмережах.

— В соцмережах люди агресивні, завжди критикують. І ти перестаєш бути собою, ти повністю втрачаєш себе і тебе поглинає інтернет. Саме про це моя картина.

Після першого міжнародного визнання й повернення в Україну, Dorian вступив на навчання в Харківську державну академію дизайну і мистецтва. Каже, навчання в період війни стало справжнім викликом, але такі труднощі допомогли зрозуміти наскільки сильним є прагнення бути митцем.

Багато картин молодого художника виконані в темних кольорах. Він каже, що майже всі сюжети спочатку бачить уві сні й лише потім переносить їх на папір або фанеру: «Мені весь час сняться кошмари. Але вони не лякають мене. Ця темрява допомагає мені творити».

На виставці представлена серія із трьох картин, які розповідають історію нещасного кохання.

— Перша картина «Твої руки». Початок — час закоханості, коли ти обожнюєш людину, її обличчя, її руки, як вона рухається, дихає, дивиться. Далі — трагічна смерть коханої людини. Це біль, який ніколи не залишає. Остання картина серії «Твій привид», кінець. Тобто наші кохані, живі вони чи мертві, завжди нас переслідують…

Кілька картин присвячені шведському хлопчику Еріку, якого Dorian побачив в Інстаграм й захопився.

— Його зовнішність, як він розмовляв, як рухався — він повністю полонив мене, як художника. Нас розділяли тисячі кілометрів, але я створив цю неймовірну серію.

Одна з картин із зображенням військового привертає окрему увагу. Це боєць іноземного легіону, який приїхав з Нідерландів виборювати незалежність України.

На виставці також представлені три унікальні маски, одна з яких отримала Гран-прі конкурсу Артмасок «Українська карнавалія».

— Це був цікавий досвід, оскільки цей арт-проєкт був відкриттям нових можливостей і пошуку оригінальних технік для створення маски. Перша маска називається «Я війна». Вироблена з проволоки, паперу, штукатурки, силікону та акрилових фарб. Друга маска виконана з повітряного пластиліну. Третя — не просто маска, а це ціла конструкція, яка одягається на голову. Щелепа повністю відтворює форму нижньої щелепи вовка. Я одягаю цю маску на голову, і разом з рухом моєї щелепи рухається і щелепа маски.

Художник зізнається, що своїми картинами хоче викликати в людях емоції, справжні переживання: «Я хочу, щоб вони побачили що є всередині картин. Хочу, щоб вони дивились в ці картини, як у дзеркала власної душі».

— Я вірю, що мистецтво здатне змінювати простір, наповнювати його сенсом та енергетикою. Мої картини — це не просто декор, а можливість побачити світ крізь призму унікального погляду.