Українці у лютому отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 69

У лютому 3,2 млн українців отримали кешбек за купівлю товарів українського виробництва. Загальна сума виплачених коштв за програмою «Національний кешбек» становить 384 млн грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

— За лютий уряд виплатив майже стільки ж кешбеку, як за вересень, жовтень і листопад разом узяті. Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживацька поведінка на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком. Разом із цим розширюється і пропозиція: кешбек уже доступний на 373 тисячі різноманітних споживчих товарів від 1760 українських виробників, — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Виплати отримали учасники програми, які активували картки для виплат Національного кешбеку в застосунку «Дія». Протягом шести місяців дії програми громадяни отримали:

за вересень — 37,2 млн грн;

за жовтень — 119,2 млн грн;

за листопад — 232 млн грн;

за грудень і січень — 714 млн грн;

за лютий — 384 млн грн.

Загальна сума виплачених за програмою «Національний кешбек» коштів становить близько 1,5 млрд грн. Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці квітня 2025 року.

На що можна витратити кешбек

Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті.

Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Як працює програма

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу,

що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Приєднатися до програми можна за посиланням.

Нагадаємо, 25 березня ми повідомляли, що уряд завершив виплати «Зимової єПідтримки». За цією програмою 14,4 млн громадян отримали по 1000 грн.

Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.