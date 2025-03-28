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Надзвичайні новини, Полтавщина

Кількість пошкоджених приватних будинків у Полтаві зросла до 6 — міськрада

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 329

 Відомо, що пошкоджень зазнав також хлібокомбінат

Кількість пошкоджених приватних житлових будинків, внаслідок дронової атаки на Полтаву в ніч на 28 березня, зросла до 6. Вони мають різні ступені ушкоджень. Про це повідомили у Полтавській міськраді.

Станом на 8.00 було відомо про два пошкоджені будинки.

Також, як стало відомо ЗМІСТу, унаслідок російського обстрілу пошкоджений Полтавський хлібокомбінат. Працівник комбінату Сергій розповів, що на місці працювали експерти, а тепер розпочали розбір уражених конструкцій. За словами одного зі співробітників Суспільному, пошкоджені вікна, частина службових автівок та будівля. Але, за його словами, завдана шкода не критична і хлібокомбінат працює у звичайному режимі й для покупців нічого не зміниться.

Нагадаємо, що Росія атакувала 163 безпілотниками, серед яких ударні Shahed і дрони-імітації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава дрони наслідки атаки
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