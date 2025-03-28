В Україні хочуть змінити правила банківських переказів: як це допоможе боротися з шахраями

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 74

Банки можуть зобов'язати передавати емітенту інформацію про платника та одержувача переказу

Національний банк України (НБУ) має намір зробити перекази коштів більш прозорими. Для цього пропонується зобов’язати банки надавати клієнтам інформацію про кінцевих учасників транзакції. Проєкт відповідної постанови правління НБУ опублікований на сайті регулятора. Нові правила випуску та обслуговування банківських карток можуть бути введені з 1 жовтня 2025 року.

Банки можуть зобов’язати передавати емітенту інформацію про платника та одержувача, зокрема:

код за ЄДРПОУ — для компаній;

повний номер платіжного інструменту — для фізичних осіб.

Крім того, планують уточнити вимоги до формування банками платіжних інструкцій і визначити обов’язкові їхні реквізити, а для онлайн-платежів — зобов’язати банки надавати платникам своє повне найменування до початку ініціювання переказу.

Це означає, що кожного разу, коли на банківську картку перераховуватимуть кошти, можна буде побачити кому йде перерахування незалежно від того, на який банк йде перерахування. Те ж саме стосується здійснення інтернет-платежів. Перед здійсненням такого платежу платник зможе побачити інформацію про те, на користь кого робиться платіж. Це допоможе боротися з інтернет-шахраями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як інтернет-шахраї видурили у мешканці Полтавщині понад 90 тис. грн.

Ми також публікували поради начальника відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександра Ульяненкова щодо того, як захистити себе від інтернет-шахраїв.