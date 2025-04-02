Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: водії, кухарі, зварювальники та охоронці
Сьогодні, 10:32
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У місті відкрито десятки вакансій — від підсобників до бухгалтерів
У Кременчуці шукають працівників у різних сферах: транспорт, торгівля, будівництво, охорона, харчова промисловість тощо. Пропонуємо добірку актуальних вакансій цього тижня:
Автомобільна сфера
- Автослюсар (ходова), СТО «Авто Сіті», з/п 20000 — 50000 грн/міс. Тел. (097-24) 1-90-99.
- Водій-механік, автослюсар на авто ГАЗ-53, можливо третього віку, АТ «Вепр». Тел. (068-67) 9-69-69.
- Слюсар з ремонту автомобілів, можливе навчання та проживання. Тел. (09-87) 04-09-22.
Бухгалтерія та контроль
- Бухгалтер, ТОВ «Світова канцелярія», з/п 18000 грн/міс. Тел. (067-26) 2-93-85.
- Контролер КПП (охоронець), АТ «Вепр». Тел. (068-67) 9-69-69.
- Контролер КПП, графік день-ніч-48, знання ПК, з/п 13000 грн/міс. Тел. (097-09) 0-51-07.
- Охоронець-оператор відеоспостереження, графік день-ніч-48, з/п 16000 грн/міс. Тел. (097-09) 0-51-07.
- Охоронник, вахта 14×14, з/п 400-600 грн/доба. Тел. (09-66) 59-56-89, 095-427-70-98.
Будівництво та ремонт
- Зварювальник, АТ «Вепр». Тел. (068-67) 9-69-69.
- Слюсар з механоскладальних робіт, робота з ручним ел. інструментом. Тел. (09-61) 79-92-39.
- Фасадник у бригаду. Тел. (097-22) 2-41-47.
- Сантехнік, учень сантехніка для монтажних робіт. Тел. (097-54) 5-71-54.
Харчова промисловість та торгівля
- Кулінар у продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.
- Кухар, помічник кухаря у продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.
- Кухар. Тел. (09-89) 06-50-74.
- М’ясник у продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.
- Посудомийниця у продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.
- Прибиральниця у продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.
- Продавець у продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.
Робота на підприємствах та складах
- Вантажник у макаронний цех. Тел. (097-52) 5-89-59, 0-96-330-31-30.
- Вантажник, ТОВ «Світова канцелярія», з/п 8000 грн/міс. Тел. (067-28) 2-93-85.
- Приймальник склотари на оптову базу. Тел. (09-82) 22-33-22.
- Робітник на склад, з/п 8000 грн/міс. Тел. (067-26) 2-93-85.
- Робочий для виробництва та складання плитки. Тел. (067-11) 0-44-74.
Різноробочі та допоміжний персонал
- Підсобник у бригаду. Тел. (097-22) 2-41-47.
- Різноробочі, з/п 10000 — 12000 грн/міс. Тел. (09-79) 70-19-65.
- Різноробочі, Кременчуцький рейкозварювальний поїзд, з/п від 20000 грн + 4500 грн добові. Тел. (053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12.
- Різноробочий для роботи в приватному секторі, можливо з проживанням. Тел. (068-30) 4-72-72.
Спеціалісти в залізничній сфері
- Дефектоскопіст ультразвукового контролю, Кременчуцький рейкозварювальний поїзд, з/п 10000 грн, соцпакет. Тел. (053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12.
- Машиніст компресорної установки, Кременчуцький рейкозварювальний поїзд, з/п 14000 грн, соцпакет. Тел. (053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12.
Робота в приватному секторі та догляд
- Помічниця (до 70 років) для догляду за літнім чоловіком із незначними проблемами зору, можливе проживання. Тел. (09-58) 36-72-40.
- Помічниця для посадки та прополки городу, від 55 років. Тел. (09-81) 78-78-68.
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