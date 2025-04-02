На Полтавщині судитимуть чоловіка, який пропонував хабар поліцейським: що йому загрожує

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 87

Слідчі поліції повідомили про підозру 37-річному мешканцю Шишацької територіальної громади, який пропонував поліцейським хабар за уникнення адміністративної відповідальності. Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— 25 березня близько 20.00 місцевий 37-річний водій вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. З метою уникнення адміністративної відповідальності фігурант намагався підкупити інспекторів сектору реагування патрульної поліції Миргородщини. Ті викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення, — зазначив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Слідчі поліції повідомили правопорушникові про підозру за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для прийняття правового рішення. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 2-х до 4-х років обмеження або позбавлення волі. Крім того, стосовно фігуранта складені адміністративні матеріали за вчинення вищезазначених порушень Правил дорожнього руху.

У п’яних водіїв в Польщі за рік конфіскували 7,6 тисячі автівок, а Латвія передає Україні чергову партію таких автомобілів

Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині п’яний водій намагався дати поліцейським 10 тисяч гривень хабаря. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала неправомірні дії чоловіка. Йому так само загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі. Крім того, на водія склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нещодавно ми писали, що у Хоролі нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців. У лютому в Кобеляках на Полтавщині п’яний водій намагався підкупити правоохоронців. А у січні п’яний водій намагався підкупити правоохоронців у Засуллі — йому повідомили про підозру.