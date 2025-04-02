Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть чоловіка, який пропонував хабар поліцейським: що йому загрожує

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 87

 

Правопорушнику висунуті звинувачення у кримінальному злочині

Слідчі поліції повідомили про підозру 37-річному мешканцю Шишацької територіальної громади, який пропонував поліцейським хабар за уникнення адміністративної відповідальності. Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— 25 березня близько 20.00 місцевий 37-річний водій вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. З метою уникнення адміністративної відповідальності фігурант намагався підкупити інспекторів сектору реагування патрульної поліції Миргородщини. Ті викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення, — зазначив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Слідчі поліції повідомили правопорушникові про підозру за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для прийняття правового рішення. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 2-х до 4-х років обмеження або позбавлення волі. Крім того, стосовно фігуранта складені адміністративні матеріали за вчинення вищезазначених порушень Правил дорожнього руху.

У п’яних водіїв в Польщі за рік конфіскували 7,6 тисячі автівок, а Латвія передає Україні чергову партію таких автомобілів

Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині п’яний водій намагався дати поліцейським 10 тисяч гривень хабаря. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала неправомірні дії чоловіка. Йому так само загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі. Крім того, на водія склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нещодавно ми писали, що у Хоролі нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців. У лютому в Кобеляках на Полтавщині п’яний водій намагався підкупити правоохоронців. А у січні п’яний водій намагався підкупити правоохоронців у Засуллі йому повідомили про підозру.

ПО ТЕМІ:

Патрульна поліція Кременчука за минулу добу виявила 8 нетверезих водіїв 

У Кременчуці протягом доби патрульні затримали 8 нетверезих водіїв

У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який позбавлений прав на керування

Майже 800 нетверезих водіїв зупинили патрульні на дорогах від початку року 

У Латвії запропонували передати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: ZIK.UA
Теги: поліція Полтавщини хабар суд нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх