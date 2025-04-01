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На Полтавщині п’яний водій намагався дати поліцейським 10 000 грн хабаря — що йому тепер загрожує

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 96

 

Порушене кримінальне провадження — слідчі проводять досудове розслідування

29 березня близько 6.30 у селі Гора Полтавського району водій Opel Astra, аби уникнути юридичної відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння, водій запропонував працівникам поліції хабар. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Патрульні зупинили його за порушення Правил безпеки дорожнього руху. Під час спілкування поліціянти помітили у 53-річного керманича ознаки сп’яніння. Від проходження освідування на стан сп’яніння водій відмовився. Натомість він запропонував працівникам поліції 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за непритягнення його до юридичної відповідальності.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала неправомірні дії чоловіка.

— За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочали розслідування за частиною 1 статті 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру, наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду, — повідомив заступник начальника Полтавського райуправління поліції Володимир Негода.

У поліції нагадують, що санкція цієї статті передбачає до 4 років обмеження чи позбавлення волі. Крім того, на водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У п’яних водіїв в Польщі за рік конфіскували 7,6 тисячі автівок, а Латвія передає Україні чергову партію таких автомобілів

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Хоролі нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців. У лютому в Кобеляках на Полтавщині п’яний водій намагався підкупити правоохоронців. А у січні п’яний водій намагався підкупити правоохоронців у Засуллі: йому повідомили про підозру.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ZIK.UA
Теги: поліція Полтавщини нетверезий водій хабар
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