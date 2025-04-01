Кременчуківця судитимуть за збут метадону

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 67

Підозрюваний перебуває під вартою — йому загрожує до 10 років ув’язнення

Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо кременчужанина, якого підозрюють у збуті наркотиків. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, в лютому 2025 року чоловік продавав метадон місцевим мешканцям, отримуючи за це гроші. Метадон є наркотичним засобом, обіг якого обмежений.

Йому інкримінують придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних речовин (ч.1, 2 ст. 307 КК України). Якщо вину доведуть, чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка кристалічну речовину, схожу на наркотичну.