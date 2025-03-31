У Кременчуці патрульні виявили у підозрілого чоловіка кристалічну речовину, схожу на наркотичну

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 175

Правоохоронці закликають тих, кому відома інформація про осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, повідомляти на лінію 102

Під час патрулювання на провулку Василя Стефаника патрульні помітили підозрілого громадянина. Правоохоронці провели поверхневу перевірку та знайшли кристалічну речовину, схожу на наркотичну. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу для дачі юридичної оцінки скоєному. Попередньо дії чоловіка кваліфікуються за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту).

— Якщо вам відома інформація про осіб, які можуть бути причетні до незаконного обігу наркотиків, повідомляйте про це на лінію 102, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині поліція зупинила автомобіль чоловіка, у салоні якого знайшли наркотики. Наприкінці минулого року на Полтавщині у чоловіка вдома знайшли зброю та наркотики.