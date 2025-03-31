На проспекті Свободи у Кременчуці обірвалась тролейбусна лінія

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31 березня в районі зупинки «Водоканал» на проспекті Свободи у Кременчуці обірвалась контактна лінія тролейбуса. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Через інцидент рух транспорту здійснюється лише однією смугою. Патрульні регулюють рух, щоб уникнути заторів. У поліції закликають водіїв враховувати ситуацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, що у грудні внаслідок перебоїв зі світлом у Кременчуці стався збій у графіках руху тролейбусів.