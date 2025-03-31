На Полтавщині поліціянти виявили у чоловіка близько 50 кг раків: що загрожує порушнику

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Учора, 30 березня, правоохоронці Полтавського райуправління поліції під час патрулювання в селищі Диканька побачили у салоні автомобіля свіжовиловлені річкові раки без належних дозвільних документів. По цьому факту відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в полтавській області.

На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, представники регіонального ландшафтного парку «Диканський» та рибінспектор. Під час огляду мікроавтобуса Volkswagen Т4, яким керував 32-річний мешканець селища Опішня, правоохоронці знайшли понад 1700 незаконно здобутих річкових раків, загальною вагою близько 50 кг.

Правоохоронці встановлюють походження біоресурсів та суму завданих державі збитків. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. За цим фактом підрозділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 51000 грн) або пробаційний нагляд чи обмеження волі на строк до 3-х років.

В поліції нагадують, що на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України триває заборона на вилов річкових раків.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що з 15 грудня 2024 року до 30 червня 2025 року на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах заборонений вилов річкових раків у зв’язку з їх линькою та виношуванням ікри.

За інформацією Державного агентства України з розвитку меліорації, порушення цієї заборони передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність. Крім того, порушникам доведеться компенсувати збитки, а це 3332 грн за одного незаконно виловленого рака!