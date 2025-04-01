У березні Сили оборони знищили найбільше російських артсистем та автомобілів від початку широкомасштабного вторгнення

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

За перший квартал 2025 року знищили у 1,5 раза більше артилерійських систем та майже втричі більше російської автотехніки у порівняні з таким же періодом минулого року

Сили оборони України в березні та у першому кварталі поточного року знищували російських окупантів та їх озброєння посиленими темпами. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Так, за перший квартал 2025 року убитими та пораненими росіяни втратили 125 970 осіб. За аналогічний період 2024 року — 82 870 загарбників.

У березні Сили оборони знищили або виведено з ладу 272 російські танки. А з початку цього року — 833 одиниці.

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— Нагадаємо, що найбільш результативно по ворожих танках наші захисники відпрацювали у жовтні 2023 року. Тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника, — йдеться в повідомленні.

У березні захисники України уразили 1 644 артилерійські системи загарбників. Це найбільший місячний показник від початку широкомасштабного вторгнення російської армії. Зазначено, що рекордну кількість російських артсистем українські воїни знищили 27 березня — 122 одиниці.

— Загалом за перший квартал року ворог недорахувався 3 990 артзасобів. За перших три місяці минулого року було знищено 2 600 ворожих артсистем. Цей факт свідчить про уміле ведення нашими артилеристами контрбатарейної боротьби та ефективне застосування безпілотних систем, — зауважили в Міноборони.

Крім того, у березні українські воїни знищили 607 бойових броньованих машин ворога. А загалом за перші три місяці року кількість уражених ББМ російської армії склала 1 813 одиниць.

Минулого місяця українські військові уразили 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн ворога. Найбільше автотранспорту росіяни втратили 27 березня — 210 машин. Це найвищий показник за весь період широкомасштабного вторгнення РФ. А загалом за перший квартал цього року знищили майже втричі більше російської автотехніки у порівняні з таким же періодом минулого року.

— За три місяці 2025 року наші воїни знищили 9 971 одиницю автотранспорту російської армії. Минулого року за перший квартал наші захисники уразили 3 422 автомобілі та автоцистерни ворога, — розповіли в Міноборони.

Нагадаємо, у 10 лютого ми повідомляли з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, що за весь період повномасштабної війни російська армія втратила понад 10 тисяч танків.

На початку січня ми писали, що лише за 2024 рік російська армія втратила понад 430 тисяч солдатів, тобто як за два попередніх роки повномасштабної війни, та майже 3700 танків.

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«Кременчуцький Телеграф» ще у липні 2022 року з посиланням на військових експертів писав скільки танків було в СРСР та скільки їх залишилося у РФ на початок повномасштабного вторгнення. Військові США ще тоді спрогнозували наскільки російській армії вистачить радянських запасів танків та бойових броньованих машин (ББМ). Ми також тоді пояснювали, чому Захід нам постачає так мало танків.

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Саме тоді, 2,5 роки тому, ми пояснювали, чому американські генерали мають рацію, вважаючи що на швидку перемогу у війні з Росією Україні розраховувати не варто, пояснюючи це на цифрах.