Сили оборони України знищили вже 10 тисяч російських танків — це значно більше, ніж усі країни НАТО мають на своєму озброєнні

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Сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати противника за минулий день та за весь час повномасштабного вторгнення. Загальні бойові втрати російської армії за період з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року орієнтовно склали понад 850 тисяч військовослужбовців та багато різної бойової техніки та озброєння. Серед всієї номенклатури цієї зброї російська армія учора втратила 9 танків, а за весь період повномасштабної війни — 10 001 танк.

На початку січня ми писали, що лише за минулий 2024 рік російська армія втратила понад 430 тисяч солдатів, тобто як за два попередніх роки повномасштабної війни, та майже 3700 танків.

Міноборони оприлюднило бойові втрати РФ у 2024 році: понад 430 тисяч солдат та близько 3700 танків

«Кременчуцький Телеграф» ще у липні 2022 року з посиланням на військових експертів писав скільки танків було в СРСР та скільки їх залишилося у РФ на початок повномасштабного вторгнення. Військові США ще тоді спрогнозували наскільки російській армії вистачить радянських запасів танків та бойових броньованих машин (ББМ). Ми також тоді пояснювали, чому Захід нам постачає так мало танків.

Війна в Україні триватиме довго, вважають у США: скільки танків було в СРСР та є у Росії

Саме тоді, 2,5 роки тому, ми пояснювали, чому американські генерали мають рацію, вважаючи що на швидку перемогу у війні з Росією Україні розраховувати не варто, пояснюючи це на цифрах.

Скільки танків було в СРСР

Перед розпадом СРСР станом на 1 січня 1990 року на озброєнні радянської армії перебувало 63 900 танків та 76,5 тисяч БМП та БТР. За іншими даними на початку 1990-х років СРСР мав на озброєнні та базах зберігання від 65 до 69 тисяч танків. Точна цифра досі невідома, але що відомо точно — це те, що їх було більше, ніж в усіх інших країнах світу разом узятих!

Після розпаду СРСР частина цих танків та бойових броньованих машин залишилась на озброєнні новостворених армій держав, які стали незалежними у 1992 році. Проте, більшість залишилася на території РФ. За минулі 35 років частину радянських танків утилізували, щось продали країнам «третього світу», але більшість залишилася на базах зберігання, або, після модернізації, потрапило на озброєння сучасних збройних сил РФ.

Зауважимо, що ці 35 років, у Росії випускали й нові танки, хоч й не так багато. Частина з цих старих радянських танків за час зберігання на базах перетворилися на металолом, але частину все ще можна відновити та кинути в бій.

ЗСУ за три роки повномасштабної війни знищили вже понад 10 тисяч російських танків. Скільки їх ще залишилося?

Варто нагадати, що за оцінкою Military Balance (Міжнародного інституту стратегічних досліджень), збройні сили РФ на початок 2022 року мали на озброєнні своїх військових частин 3300 бойових танків, які майже усі були застосовані у війні проти України. Це були переважно сучасні, або модернізовані радянські танки: Т-72 (650 од), Т72-Б3 (1770 од), Т-80 (360 од), Т80-БВМ (190 од), Т-90 (360 од).

Нагадаємо, що за минулі три роки повномасштабної війни чисельність лише знищених російських танків була утричі більшою. Проте, нагадаємо, що за даними міжнародних військових експертів, у Росії на початок 2022 року на базах зберігалося ще 10 090 танків: Т-72 (7000 од), Т-80 (3000 од), Т-90 (90 од). Саме їх ці три роки війни знімали з консервації та постачали до армії окупантів. І цього року на фронті наші захисники знищували все частіше застарілі танки радянських часів, які ворог знімав з баз зберігання та модернізував перед постачанням до своїх збройних сил.

Проте, у РФ є ще третя категорія танків, які знаходяться на консервації. Це переважно морально та фізично застарілі радянські танки, які можуть знаходитися у непридатному до застосування стані. Зняти їх з консервації та використати у війні ще складніше, до того вони не мають сучасного озброєння та захисту, приладів наведення та засобів зв’язку. Але їх дуже багато.

За оцінкою The Military Balance, на базах зберігання РФ знаходиться ще приблизно 17300 одиниць: Т-55 (2800 од), Т-62 (2500 од), Т-64 (2000 од), Т-72 (7000 од), Т-80 (3000 од). І їх теж потрохи розконсервовують та відправляють на фронт.

Отже, загалом РФ перед початком повномасштабного вторгнення мала у своїй армії та на базах зберігання понад 30 тисяч танків. Найбільш боєздатна третина з них вже знищена!

Варто зазначити, що значна частина з тих, що знаходяться на консервації на арсеналах та базах зберігання, ніколи не зможуть з них виїхати через свій технічний стан, бо перетворилися на металолом. Проте, частина все ж таки зможе виїхати й виїжджає.

А що у країнах НАТО та чому Захід нам поставив так мало танків

Західні партнери хоч і з запізненням, але поставили Україні певну кількість танків. Переважно це було постачання зразків радянської техніки з Польщі, Чехії та Словаччини у перший рік війни. Ці країни віддавали Україні більшу частину власного озброєння, попри побоювання щодо власної безпеки. Наприклад, Польща передала Україні 300 танків Т-72 лише у перші місяці повномасштабної війни.

Пізніше почалося постачання й західних зразків танків, переважно німецьких Leopard різної модифікації. Але їх чисельність була значно меншою й рахувалася вже не сотнями, а десятками танків. Чому?

За інформацією Military Balance за 2021 рік, яка охоплює саме армійські запаси, на складах Бундесверу у Німеччині перебувало 78 танків Leopard 2A4. Ще 16 таких танків знаходиться на зберіганні у Норвегії. Отже, всі відомі складські запаси Leopard 2A4 у Європі складають 94 одиниці!

Запаси танків на складах деяких інших країн НАТО у Європі на початку 2022 року складали: Словенія (M-84 — югославська модифікація Т-72) — 32 од, Чехія (T-72) — 89 од. На озброєнні армій Великої Британії, Німеччини та Франції знаходиться від 200 до 300 танків у кожній. А у Канади в запасі лише 52 старих танки Leopard 1C2.

США єдина країна, яка має досить великі складські запаси танків Abrams — 3700 одиниць у версії A1 та A2. Ці танки доволі сучасні, хоч і вироблені у період з 1985 по 1992 рік.

Туреччина теж, маючи найбільшу за чисельністю після США сухопутну армію в НАТО, тримає на складах близько 2000 застарілих турецьких танків власного виробництва M48A5 Patton T1.

Україна з самого початку повномасштабної війни були потрібні тисячі танків. І у наших європейських союзників постало питання — а де їх взяти?

Нагадаємо, у січні 2023 року підбитий російський танк був виставлений на площі Перемоги у Кременчуці. Пізніше там виставили ще два підбитих танки, один з яких був знищений під час звільнення Херсону. Вони стояли на центральній площі Кременчука до травня.