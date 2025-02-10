Завтра, 11 лютого, в Україні обмежать електропостачання для промисловості та бізнесу

Завтра, 11 лютого, в Україні будуть застосовувати обмеження потужності для промислових та бізнес-споживачів. Про це повідомили в «Укренерго».
Час обмежень — з 7.00 до 11.00 та з 15.00 до 21.00.
Причина — пошкодження енергетичних об'єктів під час попередніх російських ракетних і дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання.
Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.
Час і обсяги обмежень можуть змінюватися, тому «Укренерго» радить стежити за оновленнями на сайті чи офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, що у Кременчуці завтра на деяких вулицях вимикатимуть світло у зв’язку з обслуговуванням електромереж.
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