Завтра, 11 лютого, в Україні обмежать електропостачання для промисловості та бізнесу

Сьогодні, 19:40 Переглядів: 150

Побутові споживачі поки не постраждають

Завтра, 11 лютого, в Україні будуть застосовувати обмеження потужності для промислових та бізнес-споживачів. Про це повідомили в «Укренерго».

Час обмежень — з 7.00 до 11.00 та з 15.00 до 21.00.

Причина — пошкодження енергетичних об'єктів під час попередніх російських ракетних і дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання.

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

Час і обсяги обмежень можуть змінюватися, тому «Укренерго» радить стежити за оновленнями на сайті чи офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, що у Кременчуці завтра на деяких вулицях вимикатимуть світло у зв’язку з обслуговуванням електромереж.