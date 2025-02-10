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У лютому з обласного бюджету матеріальну допомогу на Полтавщині отримають 76 тисяч громадян — ОВА

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 90

 

На підтримку населення цього місяця витратять 180 мільйонів гривень

У лютому на Полтавщині матеріальну допомогу з обласного бюджету отримають 76 тисяч осіб. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Спрямовують на це 180 мільйонів гривень.

Загалом уся ця сума поділяється на 17 видів допомог, які отримують громадяни:

  • державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства — 19,3 тис. осіб;
  • допомога при народженні дитини — 19,1 тис. осіб;
  • компенсація за пільгове забезпечення харчовими продуктами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 8,8 тис. осіб;
  • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю — 7,1 тис. осіб;
  • державна соціальна допомога на догляд — 6,5 тис. осіб;
  • державна соціальна допомога малозабезпеченим сімʼям — 5,9 тис. осіб;
  • допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях — 4,8 тис. осіб.

Отримати цю матеріальну допомогу громадяни можуть на банківські картки або у відділеннях «Укрпошти».

Нагадаємо, на Полтавщині грошову допомогу отримують і  295 сімей загиблих ветеранів.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: матеріальна допомога соціальний захист гроші
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