На підтримку населення цього місяця витратять 180 мільйонів гривень
У лютому на Полтавщині матеріальну допомогу з обласного бюджету отримають 76 тисяч осіб. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Спрямовують на це 180 мільйонів гривень.
Загалом уся ця сума поділяється на 17 видів допомог, які отримують громадяни:
- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства — 19,3 тис. осіб;
- допомога при народженні дитини — 19,1 тис. осіб;
- компенсація за пільгове забезпечення харчовими продуктами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 8,8 тис. осіб;
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю — 7,1 тис. осіб;
- державна соціальна допомога на догляд — 6,5 тис. осіб;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сімʼям — 5,9 тис. осіб;
- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях — 4,8 тис. осіб.
Отримати цю матеріальну допомогу громадяни можуть на банківські картки або у відділеннях «Укрпошти».
Нагадаємо, на Полтавщині грошову допомогу отримують і 295 сімей загиблих ветеранів.
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