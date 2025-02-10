У Горішніх Плавнях створено новітній робочий простір для обслуговування громадян

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У Горішніх Плавнях змінено місцезнаходження відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань. У відремонтованих приміщеннях будівлі по вул. Миру, 29 створено новітній робочий простір для обслуговування громадян

Минулого місяця міський голова Дмитро Биков, його заступники Надія Угнічева та Іван Павленко оглянули новий офіс відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухомість, їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань. Очільник громади висловив задоволення тим, що для фахівців створено належні умови роботи.

Як зазначив Дмитро Биков, раніше офіс відділу був розміщений у приміщенні КП «Готель "Славутич"». Це створювало деякі складнощі як для персоналу, так і для відвідувачів з огляду на брак місця та розташування на другому поверсі будівлі.

«Ми розв'язали це питання й розмістили офіс у приміщеннях колишнього дитячого садка «Світлячок», які раніше були в оренді державної установи й перебували в занедбаному стані. Щоб забезпечити умови для якісної та комфортної роботи офісу, виділили із міського бюджету 600 тис. грн, — повідомив Дмитро Биков. — Виконано поточний ремонт, придбано нові меблі, оргтехніку. Відділ з питань державної реєстрації отримав нові можливості. Це дуже важливі адмінпослуги, які надають громаді».

Як зауважив міський голова, майже кожна родина стикається з майновими питаннями та питаннями державної реєстрації.

«Тут працюють фахівці, які мають необхідний досвід та пройшли відповідне навчання. Черг практично немає. Облаштовано зручний хол, роздягальню, туалет. Створено всі необхідні умови як для працівників, так і для отримувачів послуг, щоб вони могли в спокійній, затишній обстановці заповнити відповідні документи, які реєструються через електронні сервіси Міністерства юстиції», — підсумував Дмитро Биков.

Робочі кабінети оснащені необхідним комп’ютерним обладнанням. Переміщення відділу на нове місце було здійснено за ініціативи міської адміністрації. Про це розповіла керівниця структурного підрозділу Антоніна Іванова. Вона підкреслила, що завдяки керівництву міста було створено сучасний робочий простір для прийому громадян. Головним завданням відділу, вказала вона, є «забезпечення реалізації повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань відповідно до чинного законодавства України».

У новому приміщенні відділ почав працювати 8 січня. Протягом першого тижня роботи за послугами до його фахівців звернулося понад 20 громадян.

«Звісно, це не дуже багато, адже на державні реєстри була здійснена зовнішня хакерська атака. Доступ до реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців було відновлено тільки з 10 січня. Досі не запрацював у повному обсязі [станом на кінець минулого робочого тижня — Ред.] реєстр нерухомості», — зауважила Антоніна Іванова.

Зазначимо, що, за повідомленнями ЗМІ, функціонування деяких державних реєстрів, зокрема реєстру прав на нерухоме майно, було відновлено тільки 20 січня. Реєстрація нерухомого майна, за словами керівниці установи, здійснюється фахівцями відділу за принципом екстериторіальності. Повноваження відділу в цій сфері діють у межах Полтавської області. Це означає, що представник будь-якої громади має право звернутися до даного структурного підрозділу, щоб зареєструвати нерухоме майно, розташоване на території регіону. За принципом екстериторіальності також виконується реєстрація фізичних осіб-підприємців, проте повноваження відділу у сфері державної реєстрації ФОП розповсюджуються вже на всю територію України.

«Сьогодні фізичні особи-підприємці можуть проводити зміни у державного реєстратора у будь-якому місці на території України. Якщо, приміром, місце реєстрації в Києві, то він може звернутися до реєстратора в Горішніх Плавнях і внести необхідні зміни. А юридичні особи — лише в межах області», — зауважила завідувачка сектору з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Світлана Лисенко.

За її словами, існує виняток для юридичних осіб, які зареєстровані на окупованих територіях. Їхні представники мають право звернутися до будь-якого реєстратора в Україні для зміни керівника, внесення змін у КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності). Але в них є обмеження: не можна змінювати засновників, власників підприємства. Світлана Лисенко наголосила, що у відділі надають весь перелік послуг із реєстрації фізосіб-підприємців: відкриття підприємницької діяльності, внесення змін

щодо її провадження та закриття. А також із питань державної реєстрації юридичних осіб, що стосується зміни керівника, засновників, місцезнаходження. Повний перелік послуг розміщено на сайті ЦНАПу. Для ознайомлення необхідно відкрити розділ «За суб’єктами» й знайти там посилання на «Відділ з питань державної реєстрації виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області». Працівники відділу наголошують, що отримали всі можливості для ефективної роботи в межах своїх повноважень і запрошують громадян звертатися до них за новою адресою.